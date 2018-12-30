世界第3毒 綠島僧帽水母爆量

2018年12月30日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

綠島北端海域，包括人權園區、中寮沙灘一帶的整片潮間帶，近日出現大量僧帽水母 ，沙灘、礁岩上，大約1公尺內就有上百隻被拍打上岸的僧帽水母屍體，台東縣政府農業處表示，即使是死亡的個體仍具有致命的神經毒，呼籲居民及遊客不要碰觸，以免造成生命危險。

出沒人權園區、中寮

綠島潛水教練「怪獸」表示，最近在綠島北邊的人權紀念園區到中寮沙灘、綠島燈塔的海邊潮間帶，發現大量僧帽水母，甚至才走1公尺就發現上百隻，多數為1、2公分的小個體，也有少數是5、6公分長的大個體，這種情形已持續近2周，據說，在新北市金山、萬里海邊也發現不少僧帽水母。

沙灘1公尺內上百隻

由於東北季風強勁，交通船停開，不少遊客滯留島上，台東縣政府農業處副處長許家豪指出，僧帽水母分布在熱帶到溫帶海域，研判可能因為海水溫度逐年緩慢上升，再加上近期東北季風強勁，被帶到綠島北邊海域。

許家豪提醒民眾，由於僧帽水母具有神經毒，即使死掉的個體也有毒，請綠島居民及遊客不要好奇接觸。

據了解，僧帽水母是目前已知世界第3毒水母，它的刺細胞會令細小魚類及其他獵物癱瘓，被刺中會產生劇痛，甚至造成休克，嚴重可能會致命，就算是已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍可造成傷害。

(中國時報)