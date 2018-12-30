高國華酒駕 辯喝6碗薑母鴨湯

高國華酒駕酒測值0.25，29日被依公共危險罪嫌移送法辦，高還刻意以外套遮住手銬。（林郁平攝）

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中國時報
／台北報導

補教人生又一章！補教名師高國華29日凌晨到中山一派出所報案協尋手機，剛離開派出所開車準備返家，巡邏員警發現他未繫安全帶，攔下後聞到他身上有酒味，立即進行酒測，發現酒測值為0.25毫克，剛好達到公共危險標準，依法將他逮捕送辦。高喊冤稱前晚只喝了6碗薑母鴨湯，並聲請提審，但遭法院駁回，檢方複訊後諭令5萬元交保。

62歲高國華日前才到警局控告遭人毆傷，昨日又連續兩次進出警局，只是角色頓時變成酒駕公危嫌疑人。他在2009年也曾因酒駕、酒測值達0.58毫克遭警查獲，戲劇性地發展令他頗具爭議的補教人生再添話題。

高國華在兒子辦理保釋手續，步出留置室後說，他不喜歡吃鴨肉只喝湯，沒料到喝了6碗薑母鴨的湯，酒測值剛好0.25，他是咎由自取、是不良示範，提醒社會大眾，冬令進補就不要開車，薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，酒精含量都很大，他以為沒有事，所以手機掉了還開車到警局，如有喝酒，潛意識一定不會開車，呼籲社會大眾「一定要記取高國華的教訓」，希望社會大眾原諒。

高國華供稱，前晚6時許，他與友人到新北市永和吃薑母鴨，席間只喝了3瓶無糖綠茶及6碗摻了米酒的湯，後來搭計程車返家，睡了3小時後，發現手機可能掉在計程車上，便開車到中山分局中一所報案。高強調，自己絕對沒喝酒，否則怎麼敢開車到派出所，實屬無心之過，希望法官給予救濟及做公益的機會，譬如到司馬庫斯教弱勢孩子英文。

但令警方不解的是，高住大安區，怎會大老遠跑到中山區報案找手機，高在派出所請員警花了2個多小時調閱監視器畫面後，凌晨2時許自行開車返家，行經中山北路，被員警發現未繫安全帶，遂將他攔下，並聞到散發酒味，於是進行酒測。

高國華前2次吹氣不成功，還辯稱自己「氣不夠長」，直到第3次測出酒測值0.25，高知道剛好超標觸法後，當場傻眼央求員警「讓我再吹一次」，但被拒絕，將他再帶回中一所偵訊。

高國華雖不斷喊冤，移送地檢署時還刻意用外套遮住手銬，警方昨天找到計程車司機，運將連繫高的兒子，將遺失的手機歸還。這趟尋機之旅，意外變成酒駕觸法，恐怕是高始料未及。

(中國時報)

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