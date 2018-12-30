楊敏盛足跡 道盡黨務點滴

2018年12月30日 04:10 中國時報 楊宗灝 ／桃園報導 ／桃園報導

「接手黨務工作，可以說是我個人生涯的意外旅程。」國民黨桃園市黨部主委楊敏盛出版《足跡 從杏林一刀 到十一居士》個人回憶錄，他坦言內容是自己一生的記錄，接手黨務工作的點滴，則以附錄型態呈現，希望建言黨、國家更好。

楊敏盛說，這次回憶錄再版，主要是增加了接手黨務工作兩年多來的心得點滴，用意外旅程來形容一點也不為過。回想當時接手主委一職，正是國民黨歷經兩次敗選，桃園執政由藍轉綠，黨籍立委更從6席減少至2席風雨飄搖的時刻。

他形容自己帶著3個本事迎接新工作的挑戰，一是醫病的本事，二是經營企業的本事，再來就是扶輪公益社團的經驗。上任以來陸續成立國民學堂、建立網軍管理市黨部網站、開闢網路直播市民議言堂，成功讓鄉親、議員、黨部、議會間有了溫度。

回首大選期間，楊敏盛說，在黨內許多重量級同志的協助下，深入大街小巷一路拚戰，特別是高雄韓流效應，楊敏盛透露，原本有意邀韓國瑜到桃園來選市長，但黨有黨的考量，也成功讓綠營經營2、30年的高雄藍天再現。

展望未來，楊敏盛說，議員與市長選舉的階段性任務之後，必須力拚立委、總統勝選，黨內的「四個太陽」沒有理由不坐下來談，誰能贏得勝選最重要。儘管大環境對國民黨有利，但個人特質有高有低，只有為黨及國家更好，才是最主要的考量。

他坦言，國民黨沒有分裂的本錢，目前全民共識就是拚經濟，尤其兩岸的問題要處理好。他語重心長的說，自己已經80歲了，沒有什麼發言權，唯有不辜負台灣2300萬同胞，才能創造社會繁榮、和諧的最大公約數。

(中國時報)