彰化民宅惡火母子雙亡

2018年12月30日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

元旦連假第一天就傳母子雙亡！彰化福興鄉彰鹿路六段透天厝，29日凌晨發生大火，1樓經營汽車電機維修，霎時火光沖天；2、3樓因加裝鐵窗，阻斷逃生路，28日晚上才返家要陪家人跨年的18歲詹姓大學生遇火劫，和母親命喪火窟，大火還波及鄰宅76歲婦人嗆傷。

火警發生在29日凌晨1點多，彰化縣消防局抵達現場，詹姓屋主已開啟鐵門逃出屋外，焦急地說，「阮太太和兒子可能都還在裡面啊！」但整個樓層已陷入一片火海。

消防人員邊滅火，邊在屋外架起高梯，搶進搜救。不久在2樓後側房間浴室找到沒氣息的詹太太，急送鹿基醫院仍宣告不治。

火勢撲滅後，凌晨3點20分，消防人員在3樓後側浴室發現詹姓大學生，已經沒有生命跡象；詹姓屋主在醫院送別妻子，又接到獨子噩耗，霎時軟腿，崩潰哭喊「我希望他溜出去和朋友玩通宵啊！」

詹姓大學生是家中獨子，有3個姊姊，這次連假姊姊們都不在家；他就讀長榮大學美術系，傳出不幸師長不敢置信，都說他是個很有美術天分才華洋溢的孩子，不曾曠課，放假就返家陪雙親，太讓人遺憾。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，這起透天厝火災，1樓經營汽車電機維修，堆置易燃物品，後間又闢建儲藏室，後門封死，還放滿機油，房間又以木板隔間，造成火勢一發不可收拾；加上2、3樓都裝鐵窗，阻斷逃生路。詹姓母子可能在高溫、火舌竄燒、濃煙密布的危急情況下，逃到浴室；起火原因待進一步鑑識調查。

(中國時報)