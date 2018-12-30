茶三代邱宏仁 鬥茶二度封王

2018年12月30日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

阿里山區茶三代邱宏仁奪下今年兩岸鬥茶的「茶王獎」，這是他繼2014年掄冠之後，再度封王，29日在嘉義縣製冬季阿里山高山優良茶比賽暨兩岸鬥茶茶王爭霸賽頒獎典禮上，成為眾所矚目的焦點。

邱宏仁是一品茶業第3代，2014年首次拿到兩岸茶王獎，4年後再度奪獎，是兩岸鬥茶爭霸賽獨特的殊榮。他說，優質茶的栽培、管理、烘焙技術缺一不可，能拿到2次茶王獎歸功於他的團隊合作無間。

一品茶業負責人林淑媛欣喜兒子為台灣茶業爭光，她說，台灣茶業者經過初、資格賽挑選出代表隊，到大陸與當地茶業者比賽，能脫穎而出2次奪得茶王獎，台灣茶業實力是備受肯定的。

林淑媛說，其父親自1988年在阿里山區種茶至今30年，歷年來參加各種茶賽拿過14次特等獎、8次冠軍獎，茶區分布在阿里山北道北峰1200到1600公尺高山上，約有10公頃，陽光充足、雲霧呵護，近幾年來採用友善耕作農法，人工除草，茶產量減少，但茶品質優化，很多大陸、馬來西亞、日本、香港的回頭客，更多是台灣熟客。

嘉義縣冬季阿里山高山優良茶比賽今年共有210點（批）茶樣，青心烏龍組特等獎1名是梅山鄉何沂哲，金萱烏龍特等獎1名梅山鄉林志霖，韻香烏龍頭等獎1名蕭宏洲。

嘉義縣政府文化觀光局長許有仁、社會局代理局長張翠瑤頒獎。許有仁說，文觀局多年持續輔導茶業者設計包裝、建立品牌、茶文化行銷、推廣為伴手禮，產官學合作打造嘉義茶文化產業。

(中國時報)