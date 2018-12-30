守護牛欄河 關西人建監測池

2018年12月30日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

關西鎮有越來越多民眾關心在地生態發展，29日新竹縣關西鎮鄉土文化協會舉辦社區規畫師駐地操作計畫開工說明會，針對關西鎮內兩項跟水有關的計畫，對社規師以及關心生態的民眾解說計畫內容。兩項計畫包括在牛欄河旁設置簡易測量系統定期檢測並記錄水質，另外也要在南山大橋旁開闢生態池，找回當地生態多樣性。

新竹縣關西鎮鄉土文化協會向縣府提案，要進行社規師駐地操作計畫，關西鎮各里的社規師跨域整合，針對牛欄河的水質監測以及南山蜻蜓復育來進行。理事長羅功奇指出，牛欄河長期受到上游汙染，但因汙染源跨縣市，在地公部門難以施展，民眾成立自救會後雖四處抗議陳情，未能獲得有效解決，於是透過社規師來做簡易監測。

「主要做數據的累積。」羅功奇表示，預計在牛欄河旁的一座池塘進行檢測，並在池內放流原生魚種，至於測得的數據並未計畫提供積極作用，而是保留數據資料，同時讓在地民眾有共識，認知守護環境的重要。

此外，計畫也將在南山大橋旁濕地進行蜻蜓復育，由於附近為農田，若水質不夠乾淨加上農藥用藥，棲地受影響會造型蜻蜓幼蟲死亡，羅功奇指出，蜻蜓若是減少，小黑蚊缺乏天敵將會大量繁衍，近來社區推動小旅行，遊客若是邊走邊看還得噴防蚊液抵抗小黑蚊，「非常煞風景。」

羅功奇說，計畫也將在溼地旁搭建30公尺的木棧道，讓大家可以進去離觀察溼地的生態，也將與鄰近小學合作，讓學生走進自然、認識校園周邊環境。

(中國時報)