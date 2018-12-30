連假來看花 百合、文心蘭買1送1

台中市今年元旦升旗將送3000份國旗毛巾。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導
金龍山迎曙光已成日月潭地區，元旦最亮眼的活動之一。（本報資料照片）
元旦連假中市府舉辦花藝展示與花卉促銷活動。（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局為推廣台中花卉，特推出百合、文心蘭買一送一活動！29日起至元旦在台中花博3個園區好農市集室內展館登場，並配合元旦升旗典禮於市府廣場準備1000把進行促銷。1月1日起一連4天在台灣大道惠中樓中庭也有花藝展示，呈現台中花卉都市之美。

農業局指出，為照顧台中在地花農，市府於即日起至108年1月1日在台中花博豐原、后里、外埔3園區好農市集室內展館，以及元旦當天上午在台灣大道市府廣場升旗場地，特別推出百合及文心蘭買1送1活動，用行動實際支持花農們用心栽培花卉，售完為止。

市府自108年1月1至4日上午8時至下午5時也在市府台灣大道惠中樓中庭，舉辦花藝展示活動，運用文心蘭、百合花等在地花材，呈現台中花卉都市之美；運用1200百合花及文心蘭、200盆火鶴設計而成的石虎造型花藝，更是美不勝收，充滿創意。

元旦假期何處去？國立自然科學博物館立體劇場，將在2019年元旦推出新片《生物飛行之謎》，科博館表示，這部是遠赴婆羅洲、西班牙、羅馬、蘇格蘭等地拍攝取材；並以3D實拍加上動畫的精華版影片，曾獲Advanced Imaging Society Lumiere最佳紀錄片等獎項。

(中國時報)

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