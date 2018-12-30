落羽松搭上花海 人氣爆棚

雲林縣林內鄉落羽松祕境結合花海，民眾先睹為快。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣林內鄉「漫遊松林間」系列活動將於元月12日正式開跑，除了落羽松祕境外，周邊還有羅漢松大道與占地約5公頃的波斯菊花海，29日花海已開了3成，許多民眾迫不及待利用元旦連假前來賞花，人氣爆滿。

29日元旦連假首日，位於林內鄉的雲林農田水利會博物館落羽松祕境擠滿人潮，館外的羅漢松大道、波斯菊花海也是人山人海，大家徜徉在林蔭花間享受悠閒時光，充滿年節氣氛。

現場還有在地農特產展售，攤販生意興隆，大家開心地表示鄉公所用心打造旅遊景點，才能促進地方經濟發展，讓鄉民們過個好年，就像高雄市長韓國瑜說的「人進來才能發大財」。

林內鄉長張維崢表示，今年花海分3階段播種，因此會分段接力開花，第1波花海已於近日開始，隨著時間拉長會愈來愈茂盛，預計至新春期間都可欣賞到有如偶像劇場景的浪漫花海，保證不虛此行。

蔡姓遊客說，他特地帶著全家人從台中來看落羽松祕境，此時落羽松逐漸轉紅，充滿年節喜慶，還有樹型優美的羅漢松與五彩繽紛波斯菊花海，3種不同的植物生態非常多樣，讓人心情不自覺的愉快起來。

林內鄉公所指出，落羽松祕境鄰近濁水溪，是在地人最喜愛的親水空間，農田水利會文物陳列館展示各種水利模擬設施，加上落羽松、羅漢松、波斯花海，可說是寓教於樂，非常適合全家造訪。

(中國時報)

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