墾丁車流破3萬 民宿8成滿

2018年12月30日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

元旦4天連假29日正式登場，全台各地湧現出遊人潮，相較北部溼冷氣候，南部好天氣更吸引遊客，截至昨下午4時，南下往墾丁路段的車流量已破3萬，且墾丁地區不僅星級飯店全數滿房，民宿的訂房率也有8成滿。

據車流數據統計，截至29日下午，台1線、台17線、台26線南下恆春墾丁路段的車流量約3萬2234輛，當中以中午12時至下午1時最多車，1小時內的車流量高達4101輛。

然而，警方為避免車流過多造成交通阻塞，枋寮警分局一早在台1線436K水底寮段至445K加祿段進行調撥車道，以供南下車輛使用。警方指出，水底寮段是台1線及台17線的交會口，相當容易塞車，因此要提前作準備，以便午後車流能順利通過。

「我們準備好迎接遊客了！」面對久違的車潮，國境之南的業者們無不滿心期待，旅宿業者指出，墾丁地區在這次元旦連續假期中，詢問度極高，不僅墾丁夏都沙灘酒店、墾丁福華渡假飯店、墾丁凱撒大飯店等星級飯店在29日至31日的客房全滿，民宿訂房率也有8成之高。

業者興奮地說，每年一到元旦假期，恆春、墾丁幾乎是遊客必朝聖的觀光地點，因為它不僅能送最後一道夕陽、還能迎接第一道曙光，真心期待這波假期除帶來車潮、人潮外，更重要的是錢潮。

(中國時報)