車潮湧入花蓮 蘇花改回堵

連假首日花蓮市區湧進車潮，花蓮警分局中午起加強警力交管。（花蓮警分局提供）

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中國時報
／綜合報導

元旦連假第一天湧現大批返家及出遊車潮，國道5號及雪山隧道則因南下車道實施高乘載管制，路況順暢還可以維持60、70公里時速；蘇花改南下花蓮一度壅塞回堵2公里，蘇花公路南下車輛也明顯增多，公路總局、花蓮縣警局分在蘇花公路、花蓮市區及七星潭熱門景點加派人員疏導車輛，維護交通順暢與安全。

昨日雖然宜蘭天候不佳十分濕冷，依舊湧入許多外來車輛，其中許多車輛繼續南下開往花蓮，造成蘇花改壅塞。四區工程處交管中心主任陳國正表示，29日清晨4時過後，蘇花改南下花蓮的車流量明顯提升，過了6時後達到高峰，每小時車次逾1000輛，也超過蘇花改設計每小時800輛的行車負荷，到了上午8時後才改善。

由於蘇花改目前只完成「蘇澳至東澳」路段改善，後端尚未改善的路段行車條件不佳，導致車潮從尚未完成改善的路段，一路回堵了2公里，只能以低於30公里的時速緩慢前進，直到中午過後逐漸暢通。

台9線蘇花公路則是從前晚出現南下車潮，尖峰落在29日上午6時至8時，每小時皆有破千車次通過，和仁隧道到清水路段因擺設施工圍籬縮減道路，採單向輪流放行，一度因南北車流量落差導致南下車道回堵。

公路總局緊急改以人工指揮疏通車輛並調整南北放行時間，南下車輛由90秒拉長為600秒、北上放行則調整為120秒，蘇花全線車速仍能保持40公里，部分壅塞路段則有20至30公里。

國道5號部分，坪林交控中心副主任藍如萍表示，29日上午國5南下車流量與過去連續假期相差不大，每小時介於2000至2300輛車次，全線時速仍可維持60至70公里，但中午12時高乘載管制結束後，立即湧現一波車潮，壅塞情況延續到傍晚才逐漸獲得紓解，預估今天國5的交通狀況與昨天差不多，用路人應盡量避開易壅塞時段，或選擇替代道路行駛。

(中國時報)

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