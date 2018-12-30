搶搭小黃 男大生竟遭槍擊喪命

旗山區29日凌晨爆發槍擊命案的KTV現場。（林雅惠翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄旗山29日凌晨發生槍擊命案！石姓男子在KTV喝酒歡唱後，請服務生幫忙叫計程車送友人回家，就讀實踐大學4年級的陳姓學生剛好也叫車，2派人馬為搶搭車爆口角，石男持槍朝陳男開2槍，陳送醫急救不治，石嫌自知難逃主動投案。

37歲石姓嫌犯在旗山經營火鍋店，平常為人熱善好施，在地方相當活躍，案件發生後，地方人士均感訝異。

死者22歲陳姓男大生家住小港大林蒲，在親友眼中是位個性單純乖巧的男孩，陳男父親是退休計程車司機，母親及哥哥皆在工廠上班，家境尚可，但陳為減輕家裡負擔，在餐廳打工賺學費。

死者家屬一早趕到醫院停屍間悲痛不已，直說為了計程車這種小事，竟被開槍喪命，很不值得。

警方調查，陳姓大學生與張姓、李姓友人到旗山「彩雲飛卡拉OK」飲酒後，離去前請櫃檯叫計程車，石嫌友人亦有叫計程車，當櫃檯通知陳男與友人計程車到的時候，到門口發現嫌犯已送友人坐計程車離去，雙方爆發肢體衝突。

石姓嫌犯離去後再度攜槍返回現場開2槍，其中1槍擊中陳男腹部後逃逸，陳送醫後宣告不治。

昨天上午9時，石姓嫌犯由律師陪同帶槍枝到旗山分局投案，石嫌供稱因飲酒後一時失去理智，酒醒後相當後悔，並聲稱槍枝、子彈是數年前幫身亡的陳姓姊夫代保管的，訊後被依殺人罪、槍砲彈藥管制條例移送辦。

(中國時報)

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