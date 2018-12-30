學姊和熊讚 邀你跨年扮潔客

2018年12月30日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

2019台北最High新年城「狂放電」明天登場，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩和熊讚拍影片邀大家跨年當「潔客」，一起共享歡樂不留垃圾。學姊在影片中說她最討厭亂丟垃圾的人，讓不少網友看了甜喊「我會乖乖的」、「電到我了」。

今年台北市跨年活動結合電音、電競、電商、電頻元素的精采舞台表演，加上101煙火秀，預計湧入大量人潮。

北市環保局環清科長黃寬助表示，跨年夜將動員700名清潔人力、18部清潔車輛及8部拖車式流動廁所，另結合景文高中、亞太大學聯盟隊及環保星勢力志工隊600多名學生義工，以妝扮可愛造型布偶及快閃表演宣導響應垃圾不落地、隨身帶環保杯。

他說，環保局在會場周邊與捷運出入口附近與整個信義計畫區內，設置264個大型垃圾桶、回收桶，煙火結束後在人潮散場動線增設55個太空包垃圾袋，方便民眾徹底落實垃圾不落地、回收再利用，跨年當天市府南大門將展示小型掃街車，民眾到環保局臉書按讚有機會獲得小禮物。

此外，環保局找來學姊和熊讚拍宣傳影片，2人約好要一起去跨年，學姊對熊讚說「絕對超放電」，熊讚即擺出被電擊的樣子，畫面非常有趣。學姊在影片中對大家說「我最討厭亂丟垃圾的人了」，呼籲民眾垃圾不落地，維護整潔美麗，網友看了紛留言，「我會乖乖的」、「學姊好可愛」、「學姊電到我了」。

(中國時報)