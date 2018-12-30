雲林串聯3景點 泛舟戲水玩透透

2018年12月30日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉遊客中心29日舉辦營運周年慶活動，推出生態之旅與小農市集，雲嘉南濱海國家風景區管理處計畫以遊客中心為據點，串聯口湖鄉宜梧滯洪池、四湖鄉三條崙海水浴場等景點，打造雲林沿海最具特色的線狀旅遊景點。

口湖鄉遊客中心去年底正式營運，並成立小農市集行銷在地農漁特產，目前已有雲林縣山、海地區50餘家小農加入，29日舉行營運周年慶，由雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、口湖鄉長林哲凌等人共同主持。

徐振能表示，口湖鄉遊客中心在專業經理人蔡云姍等人用心經營下，結合宜梧滯洪池規畫生態文化之旅與小農市集，不僅造訪遊客日增且回訪率極高，目前已不遜於台南市北門著名景點水晶教堂。

雲嘉南風管處計畫以遊客中心與宜梧滯洪池為據點，結合四湖鄉三條崙海水浴場、箔仔寮好神氣彩繪村，3景點連一線，讓遊客可以在滯洪池泛舟、海水浴場戲水、彩繪村拍照，發展雲林沿海休閒旅遊產業。

蔡云姍說，宜梧滯洪池是風管處與雲林縣政府共同規畫的「海角祕境」，雲林縣史首次龍舟賽在今年6月於滯洪池開賽，吸引上萬民眾參與，滯洪池周邊豐富的自然生態，更是生態旅遊的最佳選擇。

林哲凌指出，交通部觀光局已編列5500萬元經費，進行遊客中心與滯洪池周邊建設，將從滯洪池引水進入遊客中心的生態池，打造1處適合戶外教學的生態場域。

(中國時報)