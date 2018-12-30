2018年12月30日 04:10 中國時報 主筆室

經濟部11月底公布明年綠電（含光電與風電）躉購費率下調超過1成，先是風電業者召開聯合記者會抗議，揚言撤資，接著光電業者也反彈，指將造成上千勞工失業，宣稱要上街抗議。對綠電業者的壓力，經濟部當然不能受脅迫、被綁架，因為這涉及未來20年民眾要繳交的「電稅」。追究事端源頭，肇因蔡政府能源政策一步錯步步錯，希望蔡政府能回頭全盤修正能源計畫。經濟部、內政部及彰化縣政府在每一個流程都應該嚴格把關，為民眾看緊荷包。

經濟部訂定遴選制離岸風電躉購費率為20年保證價格收購、平均每度5.8元，而且是先高後低（前10年每度7.1元），堪稱全球最高價，果然吸引歐洲各大風電商前來。但在遴選制後的競標制中，同樣風電商卻以平均每度2.2元、2.5元價格得標，價格差距過大，外界譁然。11月底經濟部公告明年躉購費率就調降1成多，結果引發所有業者的抗議。業者反彈抗議甚至要上街遊行，都容易理解，也屬「情理之中」；因為躉購費率調降，代表業者未來賣電給台電的價格降低，獲利與投資報酬率隨之下降，業者不跳腳才怪。

不過，業者高收費、高獲利的另一面，代表民眾支付的電費更高，有人稱為「電稅」更高。業者的思維當然不能成為經濟部的思維；甚至以政府的責任而言，倒是應該想方設法降低躉購費率、替民眾省下電費。面對綠電業者的抗議與反彈，經濟部絕對不能屈服，不能受到脅迫綁架，一定要以民眾與社會利益為考量，作正確決策。

正本清源看問題，何以致之？簡單講就是蔡政府的錯誤能源政策，訂定2025年全面廢核，為了避免缺電，不僅必須增加火電機組，更要在短期內完成大量綠電建設，只得以20年的高躉購費率吸引開發商投入。其錯誤與不可行已經非常明確：火電增加造成的空汙惡化、排放增加等惡果已顯現、備轉容量率偏低的缺電風險揮之不去、綠電造成的環境與生態惡化已浮現，至於給廠商超高價當凱子就更不在話下了。

九合一大選綁公投中，以核養綠公投過關，《電業法》中訂定2025廢核條文已廢除，經濟部甚至評估核電廠延役；此時正是對能源政府作全盤檢討與修改的時機。在核電延役與核四啟用的情況下，原本供電吃緊情況可得到紓解，換句話說，經濟部再也沒理由非用天價的躉購費率，以求在短期內完成大量綠電建設的壓力與必要。更何況，近日美國與越南新開出的風電價格，都在每度2到3元左右，甚至德國今年4月開出1.7元的低價，即使以明年要降到每度5.1元的價格看，還是高得過頭。雖然每個國家、每個標案有不同條件與情況，但台灣給業者的躉購價明顯離譜的高，經濟部是該亡羊補牢，修正過去錯誤的天價政策。

綠電的下一步就是要貸款開始推動工程，金管會為了表態支持綠電政策，過去就不斷放寬金融業者對綠電放款的限制，我們對金融監理單位如此缺乏風險意識，深感意外與不以為然。

國內風電貸款總額因不同假設而有不同的數字，概估在5000億元到1兆元之間；風電貸款普遍採所謂的「無追索權專案融資」，計畫收入將成為唯一的還款來源，也沒有所謂的抵押品，萬一計畫失敗，銀行通常無法向股東或其他相關人追討。因此銀行手上還款保證就是購售電合約，而且必須工程順利也無意外情況發生，風電場順利且穩定發電、開發商能收到電費才還款。

必須挑明，未來不僅有輸配電配合問題，也有自然天災的風險，還有台灣特有的「政治風險」；經濟部給予風電商天價保證收購價20年，未來隨著政治變化，很可能面臨變數，就如同過去民營電廠的案例一樣，社會壓力迫使政府不得不壓著廠商下修價格，對銀行團而言也是風險。至於開發商無法完成工程的風險同樣存在，金管會與金融機構應該慎防「綠色金融風暴」。

蔡政府特別是經濟部官員，該記得「爾俸爾祿，民脂民膏」，該當民眾荷包守門人，而非為企業暴利護航，切勿在業者壓力下屈服，更該盡快並全盤修改已錯誤的政策。

(中國時報)