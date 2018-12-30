2018年12月30日 04:10 中國時報 主筆室

對趨近兵敗如山倒的蔡英文而言，留下賴清德，是不得不的選項。只是，在賴留任機會微乎其微的情況下，蔡一方面頻頻架空閣揆職權，另一方面又持續向媒體喊話要賴共體時艱，其背後，難免存有「卡賴」的權鬥思維。

距離總統大選只剩不到13個月，蔡要敗部復活，關鍵機會就是得在內政大破大立。然而，時間緊迫，蔡實在難有餘力等待內閣改組重新上路；加上民進黨閣揆人才匱乏，目前黨內有股勢力在力拱蘇貞昌，因此，若能留下賴清德，對蔡當然是最好的選項。

只是，2018敗選後，縱使賴清德多次表態支持蔡英文，黨內逼宮聲卻不曾停歇。因此只要賴堅持非走不可，那麼蔡最先遭遇的敵人，就不是哪位敵對陣營的對手，而是賴清德。眼前局勢，逼得蔡在爭取黨內提名連任前，必須預設防火牆「卡賴」；近期幾起事件，也都透露出蔡的意圖。

例如，選後蔡先是自創迴廊談話，凌駕閣揆直接對部會指手畫腳；接著，蔡跨過「最高行政首長」，直接與台北市長柯文哲進行蔡柯會，還打算與六都首長一一會面；又或者日前葉俊榮放行管中閔，賴清德同樣也是在狀況外。所有事件，清楚顯示出賴已被蔡架空。

另外一個觀察點，則是蔡在選後每2天至少就會與賴見1次面，雙方溝通理應沒問題，但為何蔡又要不斷透過媒體呼籲賴要留下？假若賴辭意堅定，難道不會被貼上「不顧大局只顧自己」的標籤？這當然會削弱他選總統的正當性。

換言之，賴若能留下，對蔡當然最好。但如果留不住，現在看來，賴恐怕也很難「乾淨的走」了。

(中國時報)