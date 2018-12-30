小英的權鬥思維

友善列印
中國時報
主筆室

對趨近兵敗如山倒的蔡英文而言，留下賴清德，是不得不的選項。只是，在賴留任機會微乎其微的情況下，蔡一方面頻頻架空閣揆職權，另一方面又持續向媒體喊話要賴共體時艱，其背後，難免存有「卡賴」的權鬥思維。

距離總統大選只剩不到13個月，蔡要敗部復活，關鍵機會就是得在內政大破大立。然而，時間緊迫，蔡實在難有餘力等待內閣改組重新上路；加上民進黨閣揆人才匱乏，目前黨內有股勢力在力拱蘇貞昌，因此，若能留下賴清德，對蔡當然是最好的選項。

只是，2018敗選後，縱使賴清德多次表態支持蔡英文，黨內逼宮聲卻不曾停歇。因此只要賴堅持非走不可，那麼蔡最先遭遇的敵人，就不是哪位敵對陣營的對手，而是賴清德。眼前局勢，逼得蔡在爭取黨內提名連任前，必須預設防火牆「卡賴」；近期幾起事件，也都透露出蔡的意圖。

例如，選後蔡先是自創迴廊談話，凌駕閣揆直接對部會指手畫腳；接著，蔡跨過「最高行政首長」，直接與台北市長柯文哲進行蔡柯會，還打算與六都首長一一會面；又或者日前葉俊榮放行管中閔，賴清德同樣也是在狀況外。所有事件，清楚顯示出賴已被蔡架空。

另外一個觀察點，則是蔡在選後每2天至少就會與賴見1次面，雙方溝通理應沒問題，但為何蔡又要不斷透過媒體呼籲賴要留下？假若賴辭意堅定，難道不會被貼上「不顧大局只顧自己」的標籤？這當然會削弱他選總統的正當性。

換言之，賴若能留下，對蔡當然最好。但如果留不住，現在看來，賴恐怕也很難「乾淨的走」了。

(中國時報)

慎防綠色金融風暴 誰在消滅中華民國

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。