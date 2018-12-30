2018年12月30日 04:10 中國時報 胡勇

在2018年大陸國台辦最後一次例行記者會上，新華社記者引述了陸委會最近的一個表態，稱大陸要台灣接受的「九二共識」就是要消滅中華民國，並問發言人有何回應。雖然該記者在「中華民國」前加上了「所謂」2字，發言人也沒有直接回應相關問題，卻是「中華民國」在大陸一次罕見的公開曝光。到底誰在消滅中華民國？答案恐怕沒有陸委會想當然地那麼簡單。

根據大陸憲法，1912年成立的中華民國早在1949年就被中共革命推翻，中華人民共和國已經在法理和事實上完成了對中華民國的政府繼承。換言之，在大陸看來，中華民國早就不復存在了，邏輯上何來消滅一說？但另一方面，客觀來講，1949年以來台灣當局又以中華民國政府的名義在台灣全省和福建省部分地區行使管轄權。中華民國的國名、國旗、憲法等國家符號和政府體制在台灣地區沿用至今。

更重要的是，隨著「台獨」勢力在上世紀末狂飆突進，中華民國遂成為他們建立「台灣國」的絆腳石。特別是源自南京的《中華民國憲法》本質上是「一中憲法」，更是令獨派寢食難安。所謂敵人的敵人是朋友，北京發現自己並不承認的「中華民國」在一定程度上具有遏制「台獨」的作用，關鍵時刻甚至是必須加以維護的。於是乎，就有了2000年陳水扁就職時不得不宣示的不更改國號、不推動「兩國論」入憲等承諾。試問，如果大陸執意消滅中華民國，何必在意民進黨當局是否修改國號和憲法？

正是由於政治情勢的變遷，大陸一方面繼續不承認中華民國，另一方面也不能徹底否定，必要時還得給對岸一定的想像空間。這從大陸對「一中」原則的具體政策表述中可見一斑。比如，「台灣是中國領土不可分割的一部分」被改為「大陸和台灣同屬於一個中國」，目的就是給台灣預留出政治空間。同時，在兩岸關係中，大陸也不再刻意強調「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。《反分裂國家法》就沒有「中華人民共和國」的字首。因此，陸委會聲稱體現「一中」原則的「九二共識」並無中華民國存在的空間，本質上是矮化台灣云云，有誤導輿論甚至散播假新聞的嫌疑。

反觀民進黨，儘管執政後也以中華民國自居，明裡暗裡卻幹著消滅中華民國的勾當。根據民進黨的《台灣前途決議文》，「台灣是一主權獨立國家……固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬」，顯然民進黨所謂的中華民國只是「台獨」借殼上市的遮羞布。蔡政府上台後，不敢明目張膽走法理台獨的道路，於是一方面號稱捍衛中華民國主權，另一方面卻大肆縱容「去中國化」。所謂皮之不存，毛將焉附，中國都去掉了，何來中華民國？

在2018年的雙十演講中，蔡英文48次提到「台灣」，只有6次提到「中華民國」，其中2次還是「中華民國台灣」。不僅如此，蔡英文還全程稱呼中國大陸為「中國」。可是，根據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，沒有「台灣國」，也沒有「中華民國台灣」，只有中華民國。大陸更不能被稱為「中國」，否則中華民國是什麼？外國嗎？

總之，大陸雖然不承認中華民國，卻願意維護兩岸之間的法理連結。相反的，蔡政府口口聲聲捍衛中華民國主權，卻幹著消滅中華民國的勾當。

(中國時報)