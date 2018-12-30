兩岸未來：中華聯合共和國

2018年12月30日 04:10 中國時報 黃光國

12月16日中華民族團結協會在劍潭青年活動中心舉行第一屆「兩岸和平統一進程」研討會，我在會中指出：2005年，我便曾經出版《一中兩憲：兩岸和平的起點》。二次政黨輪替之後，以「民主行動聯盟」作為班底的學界同仁，曾經和中共涉台單位開過4次研討會，討論如何建構兩岸和平框架。

在第一次研討會會中，我提出「一中兩憲」的主張，大陸方面立即有人表示疑慮：「兩憲」不就是「兩國」嗎？「一中兩憲」會不會變成「兩國論」？

2011年元月，在澳洲雪梨舉行的「南天會談」中，當時擔任北京大學國際政治系主任的李義虎教授表示：以「一中兩憲」描述兩岸的政治現實「是沒有問題的」。「一中兩憲」既不是聯邦，也不是邦聯，而且在國際上有先例，像坦尚尼亞聯合共和國和尚吉巴之間的關係，便是「一國兩憲」。

當時我對坦尚尼亞一無所知，回到台灣後第2個月，在中國大陸智庫出版的《中國評論》上，看到了大陸學者王貞威發表的一篇〈聯合共和國：坦桑尼亞模式與兩岸統一模式初探〉，文中指出：位於東非大陸的坦噶尼喀，和尚吉巴島以前分別為德國和英國的殖民地。作為聯合共和國的一部分，尚吉巴目前仍然有自己的憲法與總統。

坦尚尼亞和尚吉巴的面積比例是365比1，中國大陸和台灣是268比1；不僅面積比例很像，人口比例也差不多。如果採行坦尚尼亞模式，統一後的國號可以稱為「中華聯合共和國」，英文名稱叫做「United Republic of China」。

在研討會上，有位教授指出：「中華人民共和國」的名稱是蘇聯的史達林規定的，當年他要求所有的共產國家都必須一律使用「人民共和國」的名稱。1990年代東歐共產國家崩解之後，他們都已經放棄掉「人民共和國」的稱號。將來改為「中華聯合共和國」，不僅保有「中華民國」的英文名稱，而且等於是幫助中共解套。未來的中國，必然是以中華文化作為主體，用資本主義的手段，達到社會主義的目標。

兩岸和平統一的進程，是在歷史進展過程中辯證性地發展出來的。民進黨二度執政後，經過這一番的折騰，大家已經清楚看出：台灣獨立並不可行。既然如此，我們就必須嚴肅思考：如何妥善處理兩岸關係？大家一起「面對現實，走向未來」！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)