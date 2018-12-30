2018年12月30日 04:10 中國時報 呂志翔

在全世界防恐行動中，首要就是邊境管制，從簽證核發到進入國境都有嚴格管控，以觀光名義入境後公然集體消失，在其他國家前所未聞，但在台灣卻如「實境秀」般上演，主其事者的回應卻是「吃燒餅哪有不掉芝麻的」，令人瞠目結舌。

嚴格來說，新南向一點都不新，避免過度依賴中國大陸市場，積極開發東南亞與南亞經貿投資關係及市場本來就是既定政策，真正新的是整個形勢已有根本改變：中國大陸崛起為全球第二大經濟體；兩岸關係倒退間接影響台灣在東南亞活動空間；東南亞各國急起直追，台灣優勢不再，但決策過程中未能深入考量這些新的元素。更嚴重的是，「西進」與「南向」應是平行推進，民進黨政府企圖以新南向替代西進形成決策上的謬誤。

新南向政策目標更是誇大虛幻，一網打盡東協10國、南亞6國，加上紐、澳共18國，台灣與這18國沒有外交關係，其中有些甚至對台灣極不友善，台灣在經濟上也無主導地位，卻要整合這些地理、文化、發展程度、政治體制不一樣的國家，建立經濟體共同意識，流於「口號外交」。

在錯誤事實基礎上，追求不可能的任務必然出現嚴重惡果，這是決策理論最基本的認識，但民進黨一意孤行，寄望以東南亞的觀光客來彌補大陸觀光客的缺口就是最典型案例，必然產生負面作用，只是無法預知嚴重程度。

為了粉飾來台觀光人口未受兩岸關係退步影響，外交部與觀光局以各種方式吸引東南亞觀光客，除了旅遊補貼、更放棄外交上的對等互惠原則，片面開放免簽、或是放寬條件規定，整個作業流程更是鬆散、便宜行事。過去2年已一再看到脫隊不歸，滯留台灣非法打工或從事性工作情事，但主管單位罔視警訊，行政院政務委員張景森仍不斷施壓外交部進一步開放。

一切為時已晚，非法集團早已看中台灣政策盲點及執行無力，終於爆發明目張膽集體逃脫，形成台灣邊境管制及內部治安的挑戰，充分說明民進黨因為錯誤政策，放棄了過去一貫從嚴審查管理外國人入出境作法，造成了更大的國安與社會問題。

但面對如此嚴肅的問題，張景森卻以輕佻的態度回應吃燒餅哪有不掉芝麻的，台灣治安門戶大開，決策官員還幹話連連，把嚴肅的國安問題當兒戲，對政府威信的傷害莫甚於此。

對於開拓東南亞市場其實民間企業的步調永遠比政府更積極快速，他們只希望政府能多簽署自由貿易協定（FTA）、投資保障協定、銀行融資機制、及加強國民教育多認識南向國家，創造更有利的環境與條件，但到目前為止，看到的是更多脫隊旅客滯留台灣，非法打工人數持續上升。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)