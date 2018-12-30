陳意涵和胎兒搶食只胖3kg

陳意涵（右）猛虧劉以豪，顯見兩人好交情。（盧禕祺攝）

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中國時報
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電影《比悲傷更悲傷的故事》全台票房已破2.2億，成為2018年最賣國片，宣傳期無法合體的男女主角劉以豪、陳意涵，終於在29日下午記者會上相會，陳意涵調侃劉以豪：「我是因為懷孕沒辦法，劉以豪在紅什麼？為什麼都不宣傳？」讓劉趕緊解釋：「真的因為要拍戲沒辦法，我要跪了！」

陳意涵昨以寬大迷彩背心遮8月孕肚，身形看來仍相當纖細靈活，她透露預產期在明年2月1日，懷孕期間狂吃卻只胖3公斤，自嘲：「我是假懷孕吧？我其實吃非常多，但我持續在運動，一直跟寶寶搶食，熱量消耗很大。」

被問電影是否為從影以來票房最佳作品，陳意涵傲嬌說：「真的嗎？我不知道，我的電影都滿賣座的。」她沒在台灣再看一次這部片，但在戲院發現民眾要買《悲傷》的票，心裡都會默默說「謝謝」，老公許富翔要她主動上前道謝，但她猶豫反問「這樣好嗎」，怕嚇到人。

亞洲各地開紅盤

《悲傷》在亞洲其他國家接連開紅盤，港澳破2000萬港幣（約7900萬台幣）、新加坡破100萬新幣（約2280萬台幣），馬來西亞甫上映就已超過100萬馬來幣（約792萬台幣）。陳庭妮、吳映潔、禾浩辰、大慶、石知田、姚愛寗等其他演員昨全都到場慶祝，劉以豪還與500名粉絲一起「愛的抱抱」。

(中國時報)

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