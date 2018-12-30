2018年12月30日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

李佳穎自《莫非，這就是愛情》後，已3年半不曾在台灣拍戲曝光，但這期間緋聞卻沒斷過，還被封是新發電機女王。她29日出席活動時受訪，對落落長的緋聞名單直喊冤，從阮經天、李國毅、唐禹哲到張書豪，她一一澄清解釋：「可以刪掉嗎？拜託！」

對於4月曾被拍到與阮經天（小天）有溫馨接送情，李佳穎說，她19歲就認識小天，只是朋友聚會被拍到，「我們就是朋友而已」！她說和于中中大概去年這時候分手，「我們之間完全沒有第三者問題，也絕對不是小天介入，我已經單身一年了！」

外傳她與于中中曾訂婚、論及婚嫁，她強調：「拜託幫我澄清，我也想要好好嫁人！真的沒有論及婚嫁這件事，我沒收過任何男生送我的戒指，不曾成為任何人的未婚妻！」她說兩人交往時就聚少離多，最後分手原因非常普通，就是一般情侶吵架。

未曾談愛同劇男演

「張書豪拜託也刪了，他就是個弟弟，一個想把他脖子扭斷的弟弟！對他沒有任何遐想。李國毅也是弟弟，我們很小就認識，也可以刪了他。」李佳穎狂刪緋聞名單，對外傳她與唐禹哲曾假戲真做，她也無奈澄清：「只能說我們是盡責為戲宣傳的男女主角。」強調出道15年，從沒跟同劇男演員談過戀愛。

李佳穎說已整整單身一年，過去交往對象都走穩定路線，沒料到這次單身會這麼久，「我享受單身的感情狀態差不多已經膩了，可以再來新的了。」

(中國時報)