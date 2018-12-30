林宥嘉棄健身 自豪顏值取勝

林宥嘉（左）昨4度登上台北小巨蛋，賣力開唱。（盧禕祺攝）

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中國時報
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丁文琪（讀者提供）

林宥嘉29、30日一連2晚在台北小巨蛋舉辦「idol世界巡迴演唱會」，他第4度攻蛋，2場共2.2萬張門票售罄，他的老婆丁文琪7月底生下兒子「酷比」，昨到場力挺，兒子因還太小並未同行。他開場背著白色電吉他從升降台出場，以一身咖啡色西裝亮相，搖滾飆唱〈一點點〉掀高潮。

林宥嘉唱完〈讓世界毀滅〉後表示：「這場演唱會，不管是音樂、視訊、舞台都花了非常大力氣做，無非想要給你們很爽的夜晚。」引起台下尖叫。他在台上披上白色長襯衫，歌迷喊：「好帥！」他笑回：「好說好說。」並表示過去演唱會前都會健身、練很壯，但自曝現在是人生最瘦的階段，「這次我太忙太累就不運動，決定反其道而行，長點肉，有點罪惡感，反正這裡（指臉）好看就好。」

親自寫信邀大師

此套巡演的4面舞台由1800片透明LED屏幕打造，長36公尺，開唱時，透明LED屏幕會變化多層次影像交疊效果，讓歌迷擁聽覺、視覺雙享受。他這次攻蛋規模，包括從海外運來的高科技軟硬體配備、7套全新秀服等，共花費4500萬元，2場票房粗估4500萬元，收支打平。

他挑戰全程無提詞機，把歌詞和講話內容都背起來。開場音樂是他與世界級音樂大師坂本龍一合作，他說：「我親自非常真誠地寫信去邀請坂本龍一合作，請他用音樂為演唱會的開場做一個定調。」昨林宥嘉及丁文琪的媽媽、陳珊妮、盧廣仲、小宇等人到場欣賞。

(中國時報)

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