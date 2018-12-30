香蕉哥哥 拚做人「愈多愈好」

2018年12月30日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

香蕉哥哥與草莓姊姊補辦婚宴，歷代與現代YOYO家族哥哥姊姊齊聚祝賀。

「香蕉哥哥」林掄元和小他11歲的「草莓姊姊」簡皎竹祕戀3年多，3月在沖繩完婚，29日在台北君悅酒店席開50桌補辦婚宴，兩場花費共350萬。歷代與現任YOYO家族哥哥姊姊昨受邀參加婚宴，左左右右領軍10對小花童，為婚宴增添浪漫歡樂場面。

小兩口新婚9個多月，生活愈來愈甜蜜，香蕉哥哥覺得生活中多了一個需要照顧的人，「婚後隨時都會想到她。」而草莓姊姊也說：「終於可以每天朝夕相處，還滿容易互相看到對方。」不需再像當初談戀愛時瞞著大家。

2人當初瞞過YOYO家族的哥哥、姊姊低調談戀愛，對此草莓姊姊也說是因為大家太像一家人，每天一起練舞、上班、休息，所以他們都沒發現，但還是有幾個眼睛比較敏銳的哥哥、姊姊知道後，還對小兩口說：「就知道你們有問題！」

香蕉哥哥喜歡小孩，對於做人計畫，「要加緊努力，但我覺得這種事要順其自然，當然是生愈多愈好。」一旁的草莓姊姊甜笑回應：「時間有限要趕進度！」

左左右右不想結婚

西瓜哥哥與香蕉哥哥工作18年，昨在婚宴起鬨要新人接吻，沒想到新人因太害羞「秒吻」。左左右右被問長大要不要結婚，右右秒回：「不會！我以後要跟左左在一起，我怕穿高跟鞋會摔倒！」左左還說：「去看別人婚禮就可以穿禮服了，不一定要當新娘！」童言童語笑翻現場人。

(中國時報)