霹靂紀念酷卡集滿有彩蛋

霹靂操偶師會現身特展，帶大家逛展覽。　圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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高雄場除有展覽可看，也會有角色扮演玩家參與活動。圖片提供霹靂國際多媒體

「霹靂藝術科幻特展」將在明年春節正式降臨高雄駁二藝術特區，為滿足粉絲殷殷期盼，霹靂特別籌備許多精彩活動，如名人導覽、Coser過招，更有高雄場限定的大型活動「霹靂英雄音樂劇」讓看展樂趣再加倍，展覽期間還會有各種小禮物輕鬆拿，讓遊客玩得盡興、拿得開心。

這次高雄場特別企畫霹靂名人導覽，許多霹靂幕後名人將親自現身限定場次，帶著戲迷逛展覽，其中就有霹靂的音樂總監兼御用歌手風采輪、超級霹靂主持人小狄、霹靂歌手劉昱賢跟千譯、操偶師丁振清和吳基福，以及道具師石信一、造型師郭俊岳。

紀念酷卡共9款

另在活動時間內，手持霹靂藝術科幻特展看板或其他霹靂道具，與現場霹靂超Q人偶或霹靂coser拍照，將照片上傳至FB或IG並tag「#霹靂藝術科幻特展」，即可獲得大展限量霹靂透明小書卡，送完為止，且自明年2月至4月7日，上傳在展區內與霹靂英雄的合照打卡，並在特展FB粉專按讚，即可獲得紀念酷卡1張，只要將9款酷卡拼在一起，就可發現大驚喜。

好禮獎不完，新年初一到初五來特展走春，有機會在指定場次拿到金豬年限量紅包，最後一項好禮「布布蓋翻天」霹靂7大明星集章活動，凡特展期間購買親子套票，即可領取1張「霹靂集章地圖」參加闖關活動，廣邀各方霹靂小探險家接受7道考驗，成功通過重重關卡，就可以得到禮物1份。

(中國時報)

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