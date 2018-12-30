台中花博優惠 飯店加碼好康

2018年12月30日 04:10 中國時報 何書青 報導

麗寶樂園渡假區推出多款花博相關活動，民眾還可在福容大飯店麗寶樂園店打造的吸睛花博主題牆拍照留念。（福容大飯店提供）

福容大飯店麗寶樂園店打造5間全台獨家「會動的」花博AR主題房。（福容大飯店提供）

福容大飯店麗寶樂園店端出道道都以花命名的花博宴。（福容大飯店提供）

花博宴中的「蝶豆綺麗打拋豬」是最為吸睛的料理之一。（福容大飯店提供）

台中福華大飯店也響應花博政策，祭出「心花朵朵開」住房專案的兒童優惠，圖為精緻客房。（台中福華大飯店提供）

花博系列港點中的「冷豔玫瑰香」模樣可愛。（台中長榮桂冠酒店提供）

花博利多政策刺激觀光，吸引遊客前來。圖為花博豐原葫蘆墩園區。（資料照片）

長園中餐廳為花博設計全新港點，圖為「金針花南瓜糕」。（台中長榮桂冠酒店提供）

以花瓣和金箔點綴的鮑魚燒賣，是長園中餐廳新推的美味港點。（台中長榮桂冠酒店提供）

不讓韓流帶起的高雄觀光熱潮專美於前，台中市長盧秀燕在當選後也送台中市民大禮，明年1月起讓台中市民免費看花博、全台12歲以下兒童免費入場，免費入園政策帶來更大商機，台中市五星級飯店業者跟著「動起來」，福容大飯店麗寶樂園店、台中長榮桂冠酒店、台中福華大飯店紛紛響應祭出優惠，不僅台灣遊客捧場，也有業者發現海外遊客約占1成，光是這3家飯店自明年1月起至4月花博結束，預估將售出9000間花博住房、合計營收上看5300萬，平均較去年同期成長約2成。

這波花博優惠政策讓台中飯店業者信心大增、相繼跟進加碼好康，民眾享有的優惠和選擇更多，儼然成為最大受惠者。距花博展區僅5分鐘車程的麗寶樂園渡假區，跟進花博政策，在12月29日至2019年1月20日間，每位成人在遊樂園或摩天輪現場購票，就能免費帶一位12歲以下兒童一起玩，渡假區內的福容大飯店麗寶樂園店也看好將有更多遊客湧入逛花博，原本只推出到12月28日的花博住房優惠專案「麗寶POPA約石虎臺中賞花博假期」，現在也延長到2019年4月24日。

福容大飯店 體驗互動科技

福容表示，「麗寶POPA約石虎 臺中賞花博假期」開賣至今已熱銷破千間，專案分為2天1夜或3天2夜，平日雙人房2天1夜含稅僅7999元起（原價1萬6999元起），附贈田園咖啡廳自助晚餐、花博1日門票、「天空之夢」摩天輪搭乘券、探索世界遊樂園雙日門票、4D劇場券，飯店還特別設計花博主題的實用貼心小禮包送給房客；選此專案的房客若每晚加購2000元，還能升級入住周末經常爆滿的花博AR主題房。

福容大飯店麗寶樂園店在花博主題上卯足創意攬客，打造5間全台獨家「會動的」花博AR主題房，房內的幾處擺設旁都附有QR code，手機掃描後就能大玩互動科技，可看見花博吉祥物石虎向遊客揮手歡迎，牠還會在花樑鋼橋騎腳踏車、搭乘摩天輪，並有后里各景點的詳細介紹，讓房客在房內與花博吉祥物一起神遊后里。飯店內的福粵樓、J棧居酒屋和田園咖啡廳也各自端出一系列百花齊放般的花博主題料理；飯店還設置有花博主題牆的拍照打卡區。

長榮桂冠酒店 高鐵票打8折

台中長榮桂冠酒店對花博熱度相當看好，透露當初向市政府要了1000份花博DM，不到1個月全被拿光，自花博優惠政策發布以來，更加緊腳步跟進利多方案，原本平日每房每晚3699元起的「花現台中，漫遊花博」住房專案優惠加碼，在2019年1月1日至2月28日（過年期間除外）以該專案入住，可免費帶一位12歲以下兒童加床入住，現省600元。

房客不僅可依房型人數獲贈花博門票，還能以8折優惠加購高鐵票，如果持入園門票或花博卡用餐，在飯店內的3大餐廳還可以享8折起的優惠，吃、住、交通全面端出優惠，就是要讓房客玩得盡興又划算。

飯店內的花博主題餐飲當然也少不了，長園中餐廳全新打造出少女心十足的花博港點，包含金針花南瓜糕、冷豔玫瑰香和貴妃花香露，單點料理120元起；點心坊主廚團隊也新推出荔香玫瑰麵包及玫瑰長條奶油蛋糕搶客；喜愛法式料理的饕客，冠品鐵板燒則推出1280元+10％起的花博優惠套餐；連以尾牙春酒為主的宴會廳都有花博桌菜專案，每桌8000元+10％。

福華大飯店 兒童免費入住

台中福華大飯店也對花博政策帶來的商機超有感，表示自政策發布後，飯店1天就湧進200～300通詢問住房專案的電話，而飯店也響應優惠，將原本為花博設計的「心花朵朵開」2天1夜住房優惠專案加碼不加價，4000元+10％的專案中，可選高級單床房或雙床房，除了原有依房型人數贈送花博票券之外，每房也免費讓最多2位12歲以下的兒童入住，並附贈早餐。換算下來，搭配政府祭出的兒童免門票政策，對2大2小的家庭客群來說，等同於現省1120元。

另外還有熱銷的「品味台中」住房專案也配合釋出更多優惠，即日起至2019年3月31日前入住，2天1夜僅3699元起，不僅含2客自助早餐，每房還贈送500元餐飲抵用券，館內4間餐廳通用，無論是西式排餐、江浙粵式料理，想買外帶蛋糕或麵包去玩花博也可以；若入住10至12樓的雅緻樓層，還可免費體驗Be ONE瑜伽系列課程。除了花博，台中福華大飯店的鄰近景點還有臺中國家歌劇院、逢甲夜市等，若想更愜意地度假，也可合併「心花朵朵開」和「品味台中」住房專案，來個3天2夜的輕旅行。

(中國時報)