李靜芳巨城新力量 「一切都值了」

李靜芳掌舵，為新竹Big City遠東巨城交出一張漂亮的年度業績成績單。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪
BBC三合院的不老吧台手，開心穿上李董事長授予的結業圍裙一圓咖啡夢。
李靜芳董事長率領遠東巨城同仁，前往德蘭兒童中心進行關懷之旅，與院生一起種下希望樹苗。
科華2018 VAF新竹國際藝術節開幕記者會，李靜芳董事長（前排右七依序往左）、Vocal Asia理事長陳鳳文女士、以及科華基金會董事們，開心與各國音樂好手合影。

案前成堆的公文卷宗待簽，李靜芳逐一翻閱，打開一份卷宗後密密麻麻表格映入眼簾，她細看後驚覺：「天啊，這是我們一整年共126場公益活動總結報告！」看完大小不一、年齡不等的活動表格，望著窗外新竹Big City遠東巨城剛亮起的耶誕樹，她欣慰又驕傲：「我從電信轉零售，生了一個Baby叫做巨城，眼前一切，都值了！」

平均3天完成一場公益，新竹Big City遠東巨城董事長李靜芳滿是感謝：「我們又完成了不可能的任務！」回首這一年，新竹Big City年度業績在不景氣環境中逆勢上揚、突破115億；公益活動更比去年的57場呈現倍數成長，銀髮、兒少、社會關懷、音樂、教育推廣等領域的平台善舉，讓新竹Big City不但是桃竹苗地區民眾的購物消費首選重鎮，更是善舉善念的大本營，經濟部頒發「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎殊榮，肯定的就是新竹Big City成立7年來極力打造「愛分享、善循環」溫馨園地的用心。

愛的力量無遠弗屆

受獎是一種榮耀，也是另一層次壓力的開始，李靜芳有感而發：「巨城追求的數字，不只是營業額的亮麗，更是公益場次和效應的總合。」舉例而言，3月舉辦捐血活動，參與人數近700人、捐出423袋鮮血，創下新竹市單日單點最高紀錄。8月登場的「2018VAF新竹國際阿卡貝拉藝術節」，Big City以私人企業主辦單位，迎接10多個國家、近300位歌手參賽者圓滿落幕，讓全世界看到台灣，居功厥偉。

活動之餘，對於「人」的關懷，更是不遺餘力。連續2年和天主教德蘭兒童中心合作，「暑期小志工體驗營」至今已有近20位15至17歲院生參與，總數已達768小時。打造跨世代交流示範公益空間BBC三合院，招募12位不老吧台手，提供平均年齡超過60歲長者二次就業機會。「被需要」的信念，李靜芳深信不論是長者、年少者，都有一顆炙熱的心，給他們空間，讓愛發揮、近而串連起，從小愛變成大愛，愛的力量更可無遠弗屆。

推動公益7年不斷

善念義舉的範圍，更擴至縣市政府和公部門，反菸反毒街舞大賽、推廣在地小農，甚至和被害人保護協會新竹分會輔導「馨生人」、法部務矯正署的「更生人與收容人」展售會，更是這一年值得一提的要項。Big City提供場地，在10月舉辦的更生人展售會邀全台51所矯正機關、共53個攤位展售，4天期間吸引18萬人次、累積570萬營業額，更生人的感謝，讓李靜芳動容，而這也正是Big City7年不中斷的公益磁石效益所累積的正能量。

為整個團隊打98分

「對方任何一個人的說謝謝，都是巨城人的欣慰。這麼多場，同仁的自動自發，提案、接案、完案，我們深耕了公益，和地方的結合、擁抱國際、擁抱人文社會，我們要當在地的領頭羊，希望更多人可以和Big City有更多的連結。」跨世代的期許，李靜芳為整個團隊打了98分，「永遠給自己進步的空間」，她覺得在享受因公益而喜悅的同時，也更應感謝團隊的每一個人，當清潔人員、保全人員親口對她說：「我可不可以一直留在巨城工作呢？」哭點低的她眼已溼潤，她擁抱了他們，「因每個人的付出，成就了公益的美好」。

(中國時報)

台中花博優惠 飯店加碼好康 李靜芳抓住員工廠商向心力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。