李靜芳巨城新力量 「一切都值了」

2018年12月30日 04:10 中國時報 劉育良 專訪

BBC三合院的不老吧台手，開心穿上李董事長授予的結業圍裙一圓咖啡夢。

李靜芳董事長率領遠東巨城同仁，前往德蘭兒童中心進行關懷之旅，與院生一起種下希望樹苗。

科華2018 VAF新竹國際藝術節開幕記者會，李靜芳董事長（前排右七依序往左）、Vocal Asia理事長陳鳳文女士、以及科華基金會董事們，開心與各國音樂好手合影。

案前成堆的公文卷宗待簽，李靜芳逐一翻閱，打開一份卷宗後密密麻麻表格映入眼簾，她細看後驚覺：「天啊，這是我們一整年共126場公益活動總結報告！」看完大小不一、年齡不等的活動表格，望著窗外新竹Big City遠東巨城剛亮起的耶誕樹，她欣慰又驕傲：「我從電信轉零售，生了一個Baby叫做巨城，眼前一切，都值了！」

平均3天完成一場公益，新竹Big City遠東巨城董事長李靜芳滿是感謝：「我們又完成了不可能的任務！」回首這一年，新竹Big City年度業績在不景氣環境中逆勢上揚、突破115億；公益活動更比去年的57場呈現倍數成長，銀髮、兒少、社會關懷、音樂、教育推廣等領域的平台善舉，讓新竹Big City不但是桃竹苗地區民眾的購物消費首選重鎮，更是善舉善念的大本營，經濟部頒發「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎殊榮，肯定的就是新竹Big City成立7年來極力打造「愛分享、善循環」溫馨園地的用心。

愛的力量無遠弗屆

受獎是一種榮耀，也是另一層次壓力的開始，李靜芳有感而發：「巨城追求的數字，不只是營業額的亮麗，更是公益場次和效應的總合。」舉例而言，3月舉辦捐血活動，參與人數近700人、捐出423袋鮮血，創下新竹市單日單點最高紀錄。8月登場的「2018VAF新竹國際阿卡貝拉藝術節」，Big City以私人企業主辦單位，迎接10多個國家、近300位歌手參賽者圓滿落幕，讓全世界看到台灣，居功厥偉。

活動之餘，對於「人」的關懷，更是不遺餘力。連續2年和天主教德蘭兒童中心合作，「暑期小志工體驗營」至今已有近20位15至17歲院生參與，總數已達768小時。打造跨世代交流示範公益空間BBC三合院，招募12位不老吧台手，提供平均年齡超過60歲長者二次就業機會。「被需要」的信念，李靜芳深信不論是長者、年少者，都有一顆炙熱的心，給他們空間，讓愛發揮、近而串連起，從小愛變成大愛，愛的力量更可無遠弗屆。

推動公益7年不斷

善念義舉的範圍，更擴至縣市政府和公部門，反菸反毒街舞大賽、推廣在地小農，甚至和被害人保護協會新竹分會輔導「馨生人」、法部務矯正署的「更生人與收容人」展售會，更是這一年值得一提的要項。Big City提供場地，在10月舉辦的更生人展售會邀全台51所矯正機關、共53個攤位展售，4天期間吸引18萬人次、累積570萬營業額，更生人的感謝，讓李靜芳動容，而這也正是Big City7年不中斷的公益磁石效益所累積的正能量。

為整個團隊打98分

「對方任何一個人的說謝謝，都是巨城人的欣慰。這麼多場，同仁的自動自發，提案、接案、完案，我們深耕了公益，和地方的結合、擁抱國際、擁抱人文社會，我們要當在地的領頭羊，希望更多人可以和Big City有更多的連結。」跨世代的期許，李靜芳為整個團隊打了98分，「永遠給自己進步的空間」，她覺得在享受因公益而喜悅的同時，也更應感謝團隊的每一個人，當清潔人員、保全人員親口對她說：「我可不可以一直留在巨城工作呢？」哭點低的她眼已溼潤，她擁抱了他們，「因每個人的付出，成就了公益的美好」。

(中國時報)