李靜芳抓住員工廠商向心力

2018年12月30日 04:10 中國時報 劉育良 專訪

這個冬天不冷，暖冬加上大環境的不景氣，讓全台各百貨公司的周年慶業績不若往年風光，新竹Big City遠東巨城在12天周年慶期間，吸引了120萬人次、開出近94萬張發票，締造21億2000萬的營業額，比去年上揚了6％的成長率，數字亮眼。

周年慶開跑前一晚巡視賣場，深夜11點多李靜芳不驚動太多人，與少數主管一起確認準備狀況，也給員工、櫃哥櫃姐最好的精神鼓勵。打氣，給了員工最好的精神慰藉。周年慶開跑日，一位櫃哥在臉書Po圖文，照片是自己騎摩托車、前面是整齊排隊依序要駛出停車場出口的壯觀摩托車車陣，並寫下：「真的只有巨城能超越巨城。」這一篇Po文輾轉被李靜芳看到，她很感動，「連廠商的員工都以巨城為榮，太可愛了！」

員工的向心力是Big City最大的資產，廠商的請求，李靜芳聽了進去，她看著進貨的紙箱上面留滿了台北、台南、高雄等地的地址，也就是說這些物件已經在台灣幾家百貨公司轉一圈，卻因天熱而滯銷，最後落腳在新竹。

她看了很心疼、不捨，當廠商當面對她說：「能不能讓我們多放一些、時間長一點。」那種渴望眼神，李靜芳始終難忘，「如果賣不出去，不知道會有多少人難過這個年關？」惻隱之心油然而起，應允廠商的要求，更慶幸在周年慶期間遇上的第一波冷氣團，看著冬衣、冬靴有了買氣，她開心不已，「感謝老天爺的幫忙！」

發生在員工、廠商的生活插曲，李靜芳感同身受：「我們都是平凡人，能多一分幫人的心，自己也會開心。」看著廠商的臉有了笑容，她覺得：「值了！」

(中國時報)