假訊息充斥提升媒體識讀力

2018年12月30日 04:10 中國時報 報導黃詩芬

臺中市政府新聞局所舉辦之拒絕「傲慢與偏見」──培養媒體識讀力研習營第三梯次課程，日前（12月18日、19日）順利結束。二天一夜的行程，由學界、業界最專業的師資，與學員們分享性平觀念、防範假消息與媒體歧視、自媒體經營等多元議題，以實際案例與活潑的解說，並結合參訪《中國時報》與三立電視台，讓學員對媒體識讀有更全面的認識。課程結束後，學員也踴躍分享心得。

在高等教育中，我們已在課本上學習到媒體識讀的觀念，以及媒體及閱讀人應有的素養，但是往往在現在的社會當中，因為利益、政治理念、個人取向…等等而使本來應該要有素養漸漸瓦解。（學員／彭伃）

保持疑惑 並非照單全收

生活在這個易取得資訊的時代，比起優先取得資訊我們更應該注重當中的正確性，尤其我們並非當事者或知情者時，會比較難去辨別資訊的真偽，而這是我們應該要有一個習慣，那就是隨時有疑惑的反應，而不是照單全收。（學員／游欣潔）

民眾可以透過不同管道來判斷某則報導、某則新聞是否正確，並且可以對錯誤報導的媒體表達意見、提出討論、要求更正等。目前各縣市的有線頻道業者都有一個提供民眾申請使用的公益公用頻道（CH3），透過這個頻道可以播放公益訊息與節目，可惜的是知道的民眾不多，所以使用率並不高。（學員／林尹純）

到底甚麼是事件的全貌？我們眼中的真實往往不能用表面的文字或影像或聲音來下定論，必須查證；而錯誤的消息應該使用公民近用權提出反應，勿任由媒體妄為。（學員／韓玉蘭）

（臺中市政府新聞局廣告）

(中國時報)