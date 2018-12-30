自媒體興起 作品避免觸法引爭議

自媒體興起 作品避免觸法引爭議　圖片提供臺中市政府新聞局

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中國時報
報導黃詩芬

普普藝術教父安迪沃荷說：「在未來，人人都可成名15分鐘。」網路時代應驗了這句話。有些人因為偶然在網路上爆紅而短暫成為名人，也有人刻意透過經營網路社群或影音網站提升知名度，成為時下最夯的部落客、YouTuber與直播主等「網紅」，影響力甚至超越傳統明星或公眾人物。

在人人都可成為「自媒體」的時代，網紅已成為新世代最嚮往的工作之一，但卻也衍生一些爭議，引起社會重視。例如網紅小玉在浴缸裡泡了400包泡麵，固然成功引起話題，卻也引起不同價值觀的質疑。「自媒體時代，每個學生也都是媒體，但不小心就會觸法。」清大通識教育中心主任翁曉玲表示，她常提醒學生對於事情的陳述要符合事實，放上去的照片也要很慎重，否則就可能涉及違反刑法或兒少保護法。

而近年網美、網紅風潮持續延燒，催生出新的網路形態，但網路社群平台暗潮洶湧，散播著爭議性報導，暴力、血腥、煽情，卻無法分辨萬花筒般的內容，勢必將造成錯誤接收，甚至成為傳散假新聞、假資訊的幫凶，更可能造成族群汙名、偏見印象。

對此，教育部也表示，已將「網路法律」、「網路安全」列為教育宣導與推動主題，在12年國教課綱科技領域，將加入媒體識讀及資訊倫理等學習內容，包括網路錯誤訊息的判斷及傳遞的不當性等，除持續充實相關數位教材外，也將強化及執行「資訊倫理與安全健康上網教育融入教學課程」，未來包括師資培育、教材開發等等配套措施將積極規畫，一步一步建構完整體系，以期落實媒體素養在教學現場的融入，讓學生學習正向運用網路。（臺中市政府新聞局廣告）

(中國時報)

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