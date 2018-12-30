2019臺北最High新年城—交管＆散場懶人包

2018年12月30日 04:10 中國時報 報導謝曼婷

準備到北市府跨年，但卻又怕人擠人新年卡在馬路上！怎麼樣開心出門跨年快樂回家，趕快來看一下封閉路段和最快的散場路線，免得卡關。

北捷、桃捷42小時不收班，高鐵、台鐵、國光客運加密班次，請參與跨年活動的民眾，提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車。有關2019跨年活動詳細資訊，可至活動網站（http://www.newyear2019.taipei/）查詢。（臺北市政府觀光傳播局廣告）

12月31跨年晚會當天三階段交通管制：

◎第一階段（車輛只出不進）

時間：12月31日（一）19:00～20:00

管制範圍：松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北及逸仙路與基隆路以東區域。

◎第二階段（全面禁止車輛進出）

時間：12月31日（一）20:00～22:00

管制範圍：擴大至逸仙路及仁愛路、基隆路。

◎第三階段（全面禁止車輛進出）

時間：12月31日（一）22:00至108年1月1日（二）03:00

管制範圍：光復南路以東、忠孝東路以南、信義路莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西。信義快速道路可出城，惟進城車輛僅能右轉松德路、禁止左轉市府路。

跨年晚會活動散場接駁專車集結點地點

散場公車路線有3條，服務時間為12月31日24時至108年1月1日凌晨1時半。

1.往「捷運臺北車站」：於仁愛路與延吉街口搭乘，1段票收費。

2.往「捷運公館站」：於基隆路與文昌街口搭乘，1段票收費。

3.往「木柵、景美地區」：於松德路與信義路口搭乘，依現行方式收費。

晚會結束後，捷運公司也推薦最快的三線離場方式：

◎往板橋新莊蘆洲：步行約900公尺、約10～15分鐘可達國父紀念館站。

◎往內湖南港：步行約1800公尺、約20～25分鐘可達永春站。

◎往淡水中永和：步行約1100公尺、約15～20分鐘可達信義安和站。

◎往象山：步行約1100公尺、約15～20分鐘可達象山站。

◎往松山新店：步行約1800公尺、約20～25分鐘可達南京三民站。

(中國時報)