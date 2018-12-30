2018年12月30日 04:10 中國時報 周子傑 報導

生膠為底、麂皮為面的短靴，是沙漠靴的經典樣貌。圖片提供各品牌

Red Wing於明尼蘇達州Red Wing鎮的鞋廠。圖片提供各品牌

Timberland經典黃靴獨創的防水設計，出自Sidney Swartz希望打造讓雙腳乾爽靴子的構想。圖片提供各品牌

Red Wing Style no. 877備有楔形平底橡膠鞋底，除了具緩衝效果，且能降低腳步聲，提高狩獵成功率。廣受獵人及建築工人好評，後成為美式工作靴的經典代表。圖片提供各品牌

沙漠靴原為英國第八軍團在埃及作戰時所穿，後被英國製鞋世家Clarks重製並發揚光大，經典地位屹立不搖。圖片提供各品牌

Timberland的經典黃靴不僅是美式風格的代表，也是年輕世代表述自我的出口。圖片提供各品牌

Dr. Martens最初的訴求，是希望打造一雙輕便舒適的工作靴。圖片提供各品牌

Dr. Martens舒適的祕訣在於「Air Wair」氣墊鞋底。圖片提供各品牌

靴子粗獷、叛逆且不拘小節的形象，不分世代廣受年輕族群的歡迎，因而成為次文化表徵。圖片提供各品牌

靴子除了是藍領階層的工作必備，同時也作為精神象徵在街頭與其並肩作戰；圖為1985年倫敦街頭的礦工抗爭。圖片提供各品牌

Dr. Martens的1460黑色8孔靴，本是為英國巡警所設，卻大受藍領歡迎，且成為年輕世代彰顯自我態度的方式。圖片提供各品牌

當紳士鞋逐漸成為男鞋主流，靴子退居更小眾卻專精的領域，成為農夫、漁民、工人及軍官的「工作鞋」，並進一步蛻變成美式風格的代表。圖片提供各品牌

除了紛紛出籠的大衣，冬天也是靴子的季節。暫且放下靴子是華而不實高調玩意兒的想法，因為它不僅是男鞋的始祖、男人味的延伸，更是紳士品格的精神象徵。

流行文化加持 Clarks製沙漠靴暴紅

■20世紀中葉後，靴子的實用性格開始染上時尚色彩，逐漸成為新世代表述主張及彰顯自我的風格利器，此與催生幾款經典靴子的品牌脫不了關係；沙漠靴（Desert boot）及其代表品牌Clarks即為最好例子。這款低筒靴的結構簡潔，僅由一片鞋底及兩塊皮革組成，穿起來卻很舒服，因最先穿上此靴的是印度馬球球員，所以又被稱作「恰卡靴（chukka boot；馬球賽中，chukka指的是一局）」。

至於「沙漠」所為何來？最初開始製作此一靴款，並將它推向大眾市場的，即是今日幾乎與沙漠靴化上等號、創立於英格蘭西南部薩墨賽特郡（Somerset）的百年製鞋世家Clarks。該公司創辦人的兒子Nathan Clark於二次大戰時間服役於緬甸，當時駐守當地的英國第八軍團，軍官腳上的靴子吸引了他的目光；那是他們先前於埃及作戰時，於開羅的舊市場（Old Bazaar）所購得。Nathan Clark退伍返回英國之後，便要求公司的打版師Bill Tuxhill重製這款以生膠底（crepe sole）為鞋底、麂皮為鞋面並擁有4個鞋眼的短靴。

正裝休閒服皆可搭配

這款靴子意外在芝加哥鞋展發表後一炮而紅，吸引美國年輕人及大學生搶穿，之後更紅回英國並席捲歐陸；在法國，沙漠靴甚至被直接以品牌命名為「les Clarks」。雖源於軍靴，但沙漠靴卻在粗獷中保有文化氣息，且不若紳士鞋那般斯文，不僅能撐起正裝，搭配休閒或丹寧服飾也沒問題，是一款能適應各種場合與氣候的舒適好靴。

流行文化更進一步加持了沙漠靴的光環，除了被史提夫麥昆（Steve McQueen）穿進1963年的經典電影《龍虎榜》之外，它也是60、70年代Mod歌手如「披頭四」，到90年代Brit Pop代表樂團「綠洲」團員的足下首選，經典地位迄今屹立不搖。

Red Wing美式工作靴經典 Timberland黃靴表述自我

■50年代，工作靴意外成為「垮掉的一代（Beat Generation）」追捧的象徵。以傑克凱魯亞克（Jack Kerouac）、艾倫金斯堡（Allen Ginsberg）以及威廉柏洛茲（William Burroughs II）等人為首的這群年輕劇作家及詩人，不僅大力推崇自由主義，同時也對左派、藍領甚至無產階級產生濃厚興趣，他們當時常穿的皮靴，便是彼時建築工人的工作靴。

而對這些叛逆且憤怒的年輕知識分子來說，以藍色工作襯衫、卡其褲、皮革短夾克搭配工作靴，形同對保守且反動的資產階級發出的怒吼，且符合心之所向的下層英雄形象。一時間上述裝扮便大量出現在全美各大校園，成為學子心目中「酷、反叛且不拘小節」的投射。

創立於1905年的明尼蘇達州，早憑「The Brown Chief」工作靴、鋼頭設計及工程師靴馳名全美的Red Wing，於50年代初開發了一系列的狩獵靴。該系列備有楔行平底橡膠鞋底，除了具緩衝效果，且能降低腳步聲，讓獵人能在沼澤或泥地中悄悄接近目標，提高狩獵成功率。此一設計讓Red Wing再度獨領風騷，不僅大受獵人好評，也廣受勞動工作者的歡迎，尤其是建築工人，因為無須擔心鞋跟會卡到橫梁或縫隙。如今被稱作Style no. 877及875的該款赤褐色靴子，自此成為美式工作靴的經典代表。

Timberland紅遍歐陸

另一個躍上經典工作靴舞台的顏色，則來自Timberland的黃色。該公司的前身是Nathan Swartz於1952年成立的Abington鞋廠，繼承父業的Sidney Swartz不只將公司搬到新罕布夏州紐馬克特（Newmarket），在1973年更以Timberland為名，推出一雙以絨面皮革及厚橡膠鞋底製成的黃靴，成為後代無數年輕人及嘻哈歌手表述自我的工具。

原為藍領工薪階級而設的黃靴，有著Timberland希望傾注勤奮奉獻的精神，就連當年獨創的防水設計，也是Sidney Swartz從自身出發，希望讓所有勞工都能保持雙腳乾爽的心意。標誌設計包括堅固黃銅嵌飾鞋孔、4道車縫、蜂巢抓地齒鞋底、手套皮革襯裡、防水皮革以及加厚鞋領。80年代之後，它意外成為潮流寵兒，不僅成功跨出美洲且紅遍歐陸；在義大利，它大受歡迎的程度，甚至成為「Made in USA」美式風格的代表。

氣墊鞋底問世Dr. Martens輕巧舒服

■在Dr. Martens於1960年問世前，工作靴給人的觀感都是粗獷而厚重的，少有人會對這種靴子與「輕便好走」產生聯想。誠如該品牌於1960年的廣告標語：「這是一雙專為工人打造的舒服靴子！」Dr. Martens成功翻轉的，或許不僅只是工作靴的形象，甚至擴及「所有穿去工作的鞋」所給人的刻板印象，在當時是充滿革命性的理念。有趣的是，同樣以輕便舒適取勝的運動鞋，晚了它好幾十年才誕生，Dr. Martens早在那之前便已稱霸街頭，成為年輕人、龐克族以及音樂人的最愛；稱它是第1代最舒服的潮靴，一點也不為過！

年輕世代追捧

雖然Dr. Martens流著英國血統，不過促成這雙舒適靴子的幕後功臣，卻是德國人。1945年冬天，時年25歲的克勞斯馬汀大夫（Dr. Klaus Maertens）在阿爾卑斯山滑雪時，不慎扭傷了腳踝，於是決定為自己設計一雙舒適且能保護腳踝的鞋。他與另一位德國人，同時也是機械工程師的Dr. Herbert Funck，以廢棄橡膠為材料，發明了一種前所未見的氣墊鞋底，並以熱封取代車縫，將氣墊鞋底與鞋面結合，打造出輕巧而舒適的鞋。

正因氣墊鞋底把鞋子變舒服了，所以這個鞋底剛開始多用來製作給老太太們穿的園藝工作鞋。1959年，一家在英國北漢普敦（Northamptonshire）已有600年歷史的傳統製鞋公司「R Griggs & Co.」，翻轉了該款氣墊鞋底的命運，不只買下其使用版權並決定加入英國設計。於是，這雙以Dr. Martens為名、擁有圓胖型英國傳統大底，以及特殊的黃色車縫線的靴子誕生了，氣墊鞋底並被正式命名為「Air Wair」。

按照官方資料，這雙舒適的靴子原本是為英國巡警而設，但當時包括郵局、鐵路工人及倫敦地鐵工人在內的藍領階層，其實都愛穿這款名為1460的黑色8孔靴。它從60年代廣受藍領階層的歡迎，到70年代正當英國面臨經濟蕭條之際，穿到以搖滾樂批評時政，如「The Who」、「The Clash」及「The Sex Pistols」團員的腳上，並成為80到90年代龐克、哥德及油漬搖滾一族的最愛，不只讓Dr. Martens成為次文化表徵，其「簡單、自信且忠於自我」的率性態度，更讓它在年輕世代之間有著不可撼動的神聖地位。

長途跋涉專用鞋蛻變時尚靴頭

■從很多方面看來，靴子都可稱得上是男鞋始祖。紳士鞋起源雖早，但直到一次世界大戰之後，這種低筒鞋才開始真正普及並為大眾所接受。在交通不甚發達的年代，高筒帶跟的靴子不僅方便騎馬，且較能保護長途跋涉時的雙腿，對比今日出現在高級時裝伸展台，或充滿裝飾意涵的聯想，當年的靴子可是以實用取勝的單品。

靴子的歷史遠較紳士鞋悠久，可追溯西元前1000年東亞的遊牧民族，這種結合鞋子與護脛、適合長時間於馬背馳騁的發明，後來相繼被蒙古人、中國人、印度人及俄羅斯人所採用，奠定現代靴子的雛形。之後很長一段時間，馬匹一直都是人類主流的交通工具，靴子因而成為紳士日常必備。

成為次文化表徵

20世紀以降，穿脫方便且舒適好走的紳士鞋取代靴子成為男鞋主流，後者逐漸退居至小眾卻專精的領域，成為農夫、漁民、工人及軍官的「工作鞋」。無論後來發展成人們口中的工作靴、工程師靴（Engineer boots）、牛仔靴、登山靴、狩獵靴，乃至於看來平凡無奇，卻堅固異常且能防水防泥的橡膠製威靈頓靴（Wellington boots），不變的是其粗獷的外觀及實用取向的特徵。

上世紀60、70年代之後，此一特徵更與後來的美式學院風及英倫鄉紳風合流，讓靴子於原本的實用功能之外，逐漸演變成中產階級所追捧「重視休閒且熱愛戶外運動」的象徵物件；而藉由大眾流行文化深入民間，甚至成為次文化表徵，則是關於靴子的另一段有趣後話。

黑色硬質牛皮製成、以堅固耐用著稱的工程師靴，其「上寬下窄的輪廓，鞋面多呈圓弧狀鼓起；腳踝及腳背處分別設有鋼釦皮帶，1.45吋的鞋跟會稍往前斜削並打入金屬防滑釘，側面看來呈凹面」的外觀已成經典識別。

電影明星也愛穿

它原是為鐵路工人而設，卻因粗獷又招搖的外型，相繼成為加持馬龍白蘭度（Marlon Brando）在電影《飛車黨》，及詹姆斯狄恩（James Dean）在《養子不教誰之過》叛逆不羈形象的亮點，後也出現在彼得方達（Peter Fonda）、丹尼斯霍伯（Dennis Hopper）及傑克尼克遜（Jack Nicholson）等主演的《逍遙騎士》，進一步讓這款靴子連同黑色機車夾克及哈雷重機所勾勒的率性形象深植人心。

(中國時報)