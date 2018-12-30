JOHNNIE WALKER豬年典藏迎新年

2018年12月30日 04:10 中國時報 本報訊

JOHNNIE WALKER綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價998元。圖片提供帝亞吉歐

JOHNNIE WALKER金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1390元。圖片提供帝亞吉歐

JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1980元。圖片提供帝亞吉歐

JOHNNIE WALKER XR 21年蘇格蘭威士忌「乘雲如意」新禧獻禮，建議售價2900元。圖片提供帝亞吉歐

JOHNNIE WALKER雙黑極醇限定版蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價835元。圖片提供帝亞吉歐

JOHNNIE WALKER藍牌「豬年典藏」46％酒精濃度台灣標誌紀念瓶珠玉迎祥富滿門，建議售價5800元。圖片提供帝亞吉歐

報導王儒哲 圖片提供帝亞吉歐

威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER挾帶恢弘氣勢獻上全系列新年禮盒，多樣化選擇滿足各種場合與年節聚會需求！藍牌「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶以珠玉迎祥富滿門的透視燙金彩繪設計瓶身、琺瑯層層塗砌饒富手感之作，臻注獨特46％酒精濃度瓊液，是生肖系列收藏絕對好禮。

至於XR 21年蘇格蘭威士忌傳承亞歷山大華克爵士祕傳手稿配方，此次特別換上如意設計瓶身並結合象徵扶搖直上的「如意羽杯」，推出XR21「乘雲如意」新禧獻禮，古云：「手執羽杯，猶如憑添雙翼，展翅高飛」，以此為禮敬賀鴻鵠高飛、事事如意。

餽贈親友最佳首選

集結18間酒廠瓊液的JOHNNIE WALKER 18年、璀璨繽紛的金牌珍藏、匯聚四大單一麥芽威士忌的綠牌15年、醇厚升級的雙黑極醇限定版，以及蘇格蘭威士忌最經典的黑牌12年，無論餽贈親友或典藏，都是不可錯過的臻品。欲知更多產品資訊，逕洽消費者服務專線0800-260-123。

(中國時報)