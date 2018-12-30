和泰汽車總動員致力公益助弱

TOYOTA桃苗汽車總經理張喬柏帶領所有同仁載滿愛心物資，送至桃園愛家發展中心公益捐贈。關懷弱勢，為社會盡一份心力。圖片提供和泰汽車

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中國時報
報導郭隆富

和泰汽車長期致力於企業社會責任，不僅透過各式公益活動回饋社會，對弱勢團體的關心也不遺餘力。自2015年起，在全台TOYOTA據點，採購喜憨兒基金會之手工餅乾作為客休區茶點，每年採購金額逾500萬元，透過長期的採購，提供弱勢朋友長期穩定的工作與收入。

此熱心公益的風氣，也擴展到集團各公司，今年TOYOTA經銷商桃苗汽車，便自主發起在桃、竹、苗地區募集物資送予弱勢團體的活動。特別選在歲末年終聖誕佳節之際，發起「聖誕送愛心．桃苗老公公與你交換禮物」公益活動，彙整三大社福機構（桃園愛家發展中心、新竹仁愛社會福利基金會及苗栗聖家啟智中心）所需的物資，號召員工、車主及社會大眾踴躍捐助物資給所需的身心障礙朋友。

此活動公告後便引起許多熱心民眾響應，短短1周內即收到超過1000多份民生、家電用品熱烈湧入營業所，桃苗汽車於12月24日舉辦簡單的捐贈儀式，利用4台具出色靈活空間的TOYOTA SIENTA載滿愛心物資，送至桃園愛家發展中心。

除捐贈物資之外，和泰汽車集團更是以身體力行方式落實弱勢關懷，與喜憨兒基金會、伊甸基金會定期合作舉辦志工活動，服務對象包含喜憨兒、身心障礙者、視障者、以及遲緩兒，今年各項志工活動集團累計共有10場次，超過300位人次參加，顯見集團內的公益暖流已開始熱情流轉，和泰汽車更是設立一日給薪志工假，鼓勵員工參與志工活動，以實際的行動回饋社會。未來和泰汽車集團也將持續落實企業社會責任，關懷弱勢，為社會盡一份心力。

(中國時報)

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