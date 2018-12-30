2018年12月30日 04:10 中國時報 魏怡嘉 報導

游介宇醫師表示，癌症病患可透過腫瘤指數檢測，得知罹癌類別、程度及治療後的效果。

新光醫院腫瘤治療科季匡華主任提醒民眾，透過策略性的合併療法產生自我抗癌的免疫力與癌細胞和平共處，才是長久抗癌之道。

血液腫瘤科賴泓誌主任（右）救人無數，病患家屬特別到場獻花致謝。

癌症連續36年蟬連國人十大死因之首，初期的癌症治療以手術、放療及化療為主，但晚期癌症因腫瘤細胞擴散，無法開刀，化療及標靶治療成為治療主角，近年免疫療法興起，利用自體的免疫能力讓癌症自癒成為可能，局部刺激癌細胞產生免疫力，接著讓免疫力遍布全身並改善腫瘤微環境，有效使癌細胞凋亡。

本報與新光醫院合辦「癌症免疫治療與篩檢新趨勢」健康講座，由腫瘤治療科主任季匡華、血液腫瘤科主任賴泓誌及血液腫瘤科主治醫師游介宇，分別就最新癌症免疫治療及精準醫療趨勢專題分享，吸引滿場民眾前往聽講。

季匡華主任表示，對晚期癌症病患來說，治療策略要先找到癌細胞的弱點、標靶藥物，若找不到標靶，可試著以免疫力對抗癌細胞。但免疫力需要被喚醒，凡利用病人自身的免疫反應機制來對抗癌細胞皆是免疫治療，合併放射治療與奈米電熱治療是經濟又有效的免疫治療，臨床為乳癌、骨癌及頭頸癌病患治療，結果腫瘤大幅消失，由於其為人體的自然方式，安全性高。

與癌症和平共處

以目前的臨床經驗來看，單獨使用免疫針劑治療有效率大約只達20％，若結合放療、化療、溫熱治療等複合治癌策略，綜效可達40％，目前各型單一療法類的癌症治療都無法保證治癒，但透過策略性的合併療法產生了自我抗癌的免疫力，讓癌細胞與免疫力相互平衡，就像肝炎帶原者一樣，變成與癌和平共處的慢性病來看待，才是長久抗癌之道。

新光醫院致力發展癌症熱治療，擁有功能最完整而互補的兩種熱療機，一台為純熱能的RF8機以及以電能為主的電熱療機Oncotherm。前者搭配放療增加局部控制率20％以上；後者為免疫治療機能有效改善腫瘤微環境，並增加免疫檢查點抗體的效果。

另一項為「反向呼吸床」，能有效地增進精準放療的層次，獲107年SNQ獎。在治療肺部和腹部時（如肝癌），腫瘤會伴隨病人呼吸運動呈現周期性的位移，往往會使得放射治療靶區（即腫瘤）在照射時間內跑出照野之外，使得腫瘤控制率下降，提升復發風險。新光醫院開發一套反向呼吸治療床，運用置於腹部壓迫板內的壓力感測器，以螢光透視法，配合增益旋鈕調整位移大小，反向抵銷呼吸之運動，就能夠改善肺部與腹部腫瘤的頭腳向位移量。

(中國時報)