育2名以上3歲以下子女 可同時申請 公教夫妻育嬰假新福利

2018年12月31日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台灣面臨嚴重少子化問題，公教人員晚生、少生、不敢生的現象必須重視。銓敘部和教育部最近放寬規定，即日起，同時養育2名以上3足歲以下子女的公教夫妻，兩人可同時申請育嬰留職停薪，他們服務的機構或學校不得拒絕，以讓他們度過育兒的艱困期。

鼓勵生育 服務單位不得拒絕

行政院人事行政總處日前曾經公布調查，2017年在公務體系就職的婦女，平均生育的年齡高達34.69歲，比全國平均值32歲還高，其中又以教育人員35.31歲最高，顯示公教人員晚生的狀況；此外，教育人員平均生育率1.20人、公務員1.15人，也太少了。

教育部人事處科長林奇郁表示，過去公教人員育有3歲以下子女，僅限本人或配偶之一方可申請育嬰留停，但如果是雙（多）胞胎子女者，則列為特殊狀況，夫妻兩人可同時申請育嬰留停，但他們服務的單位有准駁權，不見得會准。

為讓公教人員能兼顧工作與家庭，銓敘部、教育部分別在10月24日、12月17日放寬公務員、教師的育嬰留停規定，他們若同時育有2名以上3足歲以下子女者，與養育雙（多）胞胎子女相同，夫妻兩人均可申請育嬰留停，而且服務的機關或學校不得拒絕。

教師留職停薪 都會區比例低

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，如果家裡有2個3歲以下的小孩，夫妻中卻僅有1人可以在家照顧，真的會應付不來。尤其，媽媽在生產後需要一段時間讓身體復原，若同時爸爸也可申請3、4個月或半年的育嬰留停，一起度過育兒最艱難的時期，年輕公教人員才敢生小孩。

全國中小學校長協會副理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，老師請育嬰留停的比例相當低，尤其都會老師，因為面臨較大經濟壓力，幾乎不太請育嬰留停。根據他的觀察，都會區10個生小孩的老師，大約僅有1、2人會請育嬰留停。

張信務說，老師申請育嬰留停，學校要找代理老師，課程安排也變得麻煩，不過台灣少子化問題太嚴重，學生人數愈來愈少，對教育所造成的衝擊更大。因此，站在學校立場，仍希望政府提出各種友善措施以鼓勵老師盡量生小孩。

(中國時報)