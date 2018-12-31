華府鎖定藍綠白地方首長 修補關係 美邀訪我政壇新星 最關注韓國瑜

2018年12月31日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

我九合一選舉結果出乎美方預料，為重新了解台灣政局，美方積極透過智庫邀訪藍白綠地方首長赴美，除了柯文哲預計明年3月訪美外，綠營地方最大咖的桃園市長鄭文燦也有赴美計畫，高雄市長韓國瑜更是各界邀訪對象，但因上任後行程太滿，行程尚未排定。

朱立倫備戰2020 訪美行程再議

前新北市長朱立倫原有意在農曆年前後安排赴美，為爭取2020年總統大選積極備戰。但藍營也有人建議，朱可在爭取到國民黨內總統提名人時再去，美方接待規格會更高。

國民黨團總召江啟臣於12月初應美國智庫「台美關係研究中心」之邀赴美參加座談會，江透露，美國智庫很希望能邀韓國瑜訪美，他最近有遇到韓國瑜，但韓真的很忙，還沒有機會談訪美，江相信美方會透過其他管道，包括美國在台協會都會積極與韓國瑜接觸。

韓流魅力、影響力 華府極感興趣

國民黨過去與美國智庫和官員往來密切，不過從上屆九合一地方選舉，到2016年總統大選，國民黨地方到中央完全失去執政，在這段期間，美方與民進黨政治人物往來頻繁，相較之下，與國民黨政治人物接觸較少。不過這次九合一選舉結果，讓美方跌破眼鏡，也決定重新修補與藍綠白各界關係。

江啟臣指出，11月24日九合一選舉前，美方雖判斷民進黨選情可能不好，但沒料到落差這麼大，特別是在高雄市與台中市。

江說，這次接觸到的美國人士，無論是僑界、智庫或美國官員，都對韓國瑜非常感興趣，希望能代為安排韓國瑜訪美，當時韓尚未就職；他告訴美方，等韓上任後，再看看韓是否有時間安排。

柯文哲3月出訪 鄭文燦也有規畫

江啟臣指出，美方對韓國瑜特別感興趣，一來是對韓相當陌生，二來是對他突然竄起，包括「韓流」構成的原因？這個人有何魅力和能力？他在想什麼？未來可能造成的影響？甚至韓在選戰時所提主張，像是九二共識等會不會進一步影響台灣未來政局發展？美方都想要進一步了解。

美方另一個關注對象是目前民調支持度最高的柯文哲，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀已與柯文哲見面並提出邀約，暫訂3月訪美，但市府表示確實時間尚未敲定。

至於鄭文燦，是綠營九合一選舉中選情最好的一位，不僅奠定他在綠營地方龍頭地位，也成美方積極拉攏的對象。

鄭文燦原本預計明年初訪美，不過鄭文燦表示，本來確實是有計畫，但他剛連任市長，市政繁忙，加上民進黨內也有一些事情需要他協助，因此訪美時間會稍微延後。

(中國時報)