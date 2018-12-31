核廢集中貯存場址 民間決定

2018年12月31日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

核廢料遲遲找不到存放地，讓新北市有理由不給核一廠乾貯場發照。火燒屁股下，經濟部表示，行政院非核家園推動專案小組已決定下月召開會議，討論台電「集中式貯存」場址選擇機制，擬要求台電提供39處離島、花東潛在場址地點，以公民平台或論壇方式選出最終候選名單。

非核小組下月開會

新北市不發給核一室外乾式貯存水土保持執照，理由就是怕當地被當作核廢最終處置場，讓核一1號機創下除役燃料棒還放反應爐國際首例。負責核廢選址溝通的非核家園小組可說難辭其咎，日前還在立法院被委員嘲笑此單位「根本是個笑話」。

對此非核小組成員表示，已確定在下月開會，但到底是先開會前會，還是直接開正式會議（第四次），要看內閣改組狀況而定。會議主題會請台電報告「集中式貯存設施」規畫，討論集中式場址評選機制。

經濟部表示，過去依《低放射性廢棄物最終場址設置條例》選出的金門烏坵、台東達仁兩處建議場址，因被質疑不透明不公開，所以這次集中式貯存場址，打算研議以2年時間與公民平台或論壇方式去溝通，選出最後場址名單，摒除過去由台電與政府單方面決定做法。

離島、花東地區為主

官員進一步說明，台電過去全台調查約有39處潛在場址，主要以離島、花東地區為主，目前擬要求公布名單，交由上述機制讓民間各界討論，最後選出10個建議場址，再依照各項指標決定最後2到3處。讓已成立的放射性物料處理專責機構提出完整配套措施，與名單縣市政府溝通設立。

所謂指標，主要是須符合地層結構安全、洋流向外流 （無人島）、每平方公里低於340人等條件。原能會今年已提出《放射性廢棄物最終場址條例》，把地方回饋金從50億元提高到100億元，就是一個配套作法。

最終將挑選2到3處

經濟部說，要找到可以存放1萬年以上的最終處置場，岩層結構要求都很高，所以先找一處可以確保200年安全的中期集中式貯存場，讓低放高放核廢移過去是退而求其次作法。

目前負責核廢處理的台電則表示，希望盡快拍板公正團體、公開程序決定集中貯存場址方式，這樣有助向新北市爭取先部分啟用核一室外乾式貯存場，讓爐心燃料棒移出。

(中國時報)