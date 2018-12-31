中正紀念堂轉型 確定不拆建物

2018年12月31日 04:10 中國時報 趙靜瑜 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

文化部提報中正紀念堂轉型建議方案，現有建物不會拆除，至於館內蔣中正銅像是否拆遷，將再討論。（王英豪攝）

中正紀念堂轉型方案成燙手山芋，趕在年底之前，文化部29日提出中正紀念堂轉型規畫報告，以兩案並陳方式簽報行政院，由於之前教育部在沒有知會之下逕自通過台大校長管中閔案，行政院要求「重大政策」必須在適當時間點告知行政院，避免行政不一，文化部堅持等到行政院跨機關協商轉型方向，再對外說明。

負責召集協商的政委林萬億也說，文化部確已做過口頭報告，案子也送到行政院；文化部經過非常多社會對話、搜集許多意見，雖然提出甲、乙兩案建議，但不會這麼快定案，還需要召集跨部會會議討論。

林萬億說，目前的建議案都沒有涉及「拆建物」，只是建物轉型，屆時跨部會會議將以文化部送來的甲、乙兩案作為討論基礎。

至於是否要送到立法院討論？林萬億說，這要看內容而定，如過去也曾討論過中正紀念堂改為「國會特區」，如果是這樣就一定要跟立法院討論。

有媒體報導中正紀念堂2項轉型建議方案，都朝展覽空間規畫，現有建物擬不拆除，館內蔣中正銅像是否拆遷未定。文化部發布新聞表示係屬臆測，名稱也非文化部建議方案。

負責該專案的文化部藝術發展司司長張惠君表示，其中有一個方案涉及不是文化部的職權，避免外界認為政府施政不同調困擾，文化部必須尊重政院的行政要求。

傳文化部對於中正紀念堂轉型的方案，擬擴大對象，比照美國洛杉磯「寬容博物館」。國民黨立委柯志恩昨表示，由於目前尚不清楚文化部所提的具體內容，不過是否將如據傳所述不帶仇恨，訴求寬容，還需要打個問號。

她表示，如果是要訴求「寬容」，那麼國民黨一直主張蔣介石「功過並陳」，是否會做得到？文化部是否真的不帶仇恨及醜化？都還有疑問。

柯志恩也認為，中正紀念堂是台北市重要的觀光景點，參觀總人數還超過故宮，希望不要為了「轉型正義」，把它變成乏人問津的博物館。

(中國時報)