又見東廠影武者 只會撕裂情感

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中國時報

中正紀念堂轉型茲事體大，一開始本來是主戰場，隨著九合一大選綠營慘敗，中正紀念堂轉型變成燙手山芋，動輒得咎，文化部提出「不只一個」轉型方案，某種程度展現了文化部的瞻前顧後，但無論最後方案為何，都會傷害到不同意見的另一方，撕裂台灣社會，後座力不可忽視。

中正紀念堂轉型方案相關過程中，文化部舉辦超過十多場願景工作坊，但這些參與者是否有代表性，與台灣社會共識是否同調，有待商榷。方案尚未正式出爐，但是過程中參與討論的文化部「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」有「東廠」促轉會成員，諮詢小組成員立場明顯不客觀，方案已然失去獨立性。

文化部「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」委員包括台灣民間真相與和解促進會前執行長，現為促轉會委員葉虹靈；台大歷史系教授花亦芬，中研院近代史研究所副研究員陳儀深，國史館館長吳密察，高雄市立美術館館長李玉玲，藝術家陳建北，中研院法律學研究所副研究員蘇彥圖，東吳政治系教授，現為國家人權博物館館長陳俊宏；台大建築與城鄉研究所副教授黃麗玲，台大政治系教授黃長玲，台中科技大學多媒體設計系暨研究所講師陳凱劭，輔大學歷史系兼任副教授徐純，台大精神科兼任教授林信男以及中研院民族學研究所副研究員，現為促轉會委員彭仁郁。

中正紀念堂轉型是促轉會底下的相關計畫，但是促轉會本體已失去公平性跟獨立性，文化部提出中正紀念堂轉型方案，無論是怎樣的方案，都只會讓台灣社會繼續撕裂，帶來對立方的轉型不正義。

(中國時報)

中正紀念堂轉型 確定不拆建物 無信任基礎 人民如核放心

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