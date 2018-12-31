無信任基礎 人民如核放心

2018年12月31日 04:10 中國時報 王莫昀

從80年代外送北韓、美國，到金門烏坵、台東達仁，國內核廢貯放始終無法踏出第一步，連暫存的乾式貯存設施，也遭新北市卡關，簡單一句話，若政府無法取得人民「信任」，核廢問題最終仍無解。政院非核家園推動專案小組，擬斥資800億，籌設核廢集中式貯存場址，在民間反彈聲浪大下，最後也可能淪為打水漂，白花了。

檢視執政黨近年來躁進的非核家園政策、綠能及火力電廠開發規畫，不是出現政策法夾彎，就是不斷自打嘴巴，大失民心，進而在九合一大選中出現嚴重挫敗，如今想處理核廢問題，不免令外界心想，當初信誓旦旦說深澳電廠不建北部供電將出現缺口，但選舉一到，電力突然不缺了，甚至台中火力電廠燃煤機組改燃氣也有討論空間，這讓外界如何相信，有重大安全疑慮的核廢問題，能獲得政府妥善處置。

「誰願讓核廢放在住家附近！」在電力供不應求、空汙問題嚴重下，核能確實是一個合理的選項，但是政府若無法取得民眾信任，花再多錢，開公聽會、規畫設計，也只是虛晃一遭。

依相關法令規範，台電必須在2041年設集中式貯存場，暫存核廢料，並在2038年確認最終貯存場，並於2051年左右完成，依照法令推動時程需時20餘年，這也是政府現在迫在眉睫，想盡快找到可行一途的原因，只是當政府盡失民心時，想以公聽會等方式取得民眾認同，恐也難解決核廢高爭議性難題。

(中國時報)