不必浪費800億 學者促暫存現址

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中國時報
／綜合報導

對於行政院、經濟部堅持核廢先推「集中式貯存」，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸持反對立場。他認為，現有3座核電廠蓋乾式貯存場、加上廢料倉庫，就可直接當作中期存放40年，是最安全、最有效益作法，不必再浪費人民800億經費。

針對學者反對核廢另找集中貯存，認為現址存放最安全、效益最高，新北市政府強調，新北市一貫立場，就是反對成為核廢料終極貯存地。

新北市政府發言人蔣志薇表示，市府對於核廢一貫立場，就是反對新北市成為核廢終極貯存場；對於暫存核廢部分，只要原能會能夠提出安全且以昭公信的數據，新北市政府都樂意配合。

葉宗洸指出，集中場址推動困難度與最終場址一樣高，即使找到，40年後又要走一遍最終場址選址，那何必多花800億。

他表示，高階核廢場址往往面臨說服周邊居民同意問題，因此直接在現址3座核電廠蓋乾式貯存場，存放用過核燃料棒，是最安全、也是最有效益作法。可利用這40年時間，慢慢尋找最終處置場址。或等待核能技術進步，就能獲更有善的處理。

葉宗洸提到英國核廢選址經驗，雖然2013年1月康布里亞市（Cumbria）議會否決了核燃料最終場址，但同年9月，在英國政府提出可配合發展核廢處置相關產業、保證就業機會後，就有Allerdale與Copeland兩個區域議會推翻該郡決議，要重新考慮。

從英國的例子，葉宗洸認為，只要政府提出足夠回饋金、保證就業等配套措施，且核廢處理知識不被誤導，是可以找到接受的地方。

(中國時報)

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