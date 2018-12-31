取得美信任 政壇進階關鍵步

2018年12月31日 04:10 中國時報 崔慈悌

新聞透視九合一選後，美方積極邀約台灣政壇明日之星訪美。在兩岸關係停滯，與華府建立互信，取得美方支持並交換政治情報，是政壇進階的重要一步，因此即使再忙，都必須親自走一趟華府。

就像看見「老實樹」推心置腹

歷來國內政黨領導人為了顯示自己有國際觀，在大選年安排分赴美、日拜訪，都是必要行程。美方為增進對台灣政治領袖的了解，也都樂於由智庫、國會出面接待。從過去案例來看，國內政治人物面對美方，就像看見「老實樹」，往往「推心置腹」，深入剖析政局，常有驚人之語。

《維基解密》一書曾爆料，親民黨主席宋楚瑜在2006年紅衫軍倒扁後，向當時美國在台協會(AIT)台北辦事處處長楊甦棣透露，陳水扁曾徵詢他接任閣揆，但遭到他婉拒。

《維基解密》也曾爆料，朱立倫在桃園縣長任內於2007年、2009年陸續與AIT和美國人士會談，大爆藍營政治人物內幕和高層之間的關係，包括馬英九非常不喜歡宋楚瑜，並希望連戰、王金平、宋楚瑜、吳伯雄等藍營大老都能退場。

美積極檢討並修補「缺角」

就連蔡英文總統也被揭露，在扁被羈押時曾向AIT表達有意讓自己跟民進黨與扁保持距離，但是在2009年6月時，蔡又告AIT正在推動「救扁計畫」，以安撫黨內要求她替扁多做點事的人。

儘管當事人對於這些爆料不是反駁就是閉口不談，但並未否認在這些時點曾與AIT及美方人士公開或私下碰面。與美方密切互動並取得支持，也成為有意「更上一層樓」的國內政治人物必經階段。

美國退休的外交官員譚慎格透露，蔡英文從擔任陸委會主委開始，就曾多次訪美，美國官員對她有正面評價。也因此，蔡總統上任後，蔡的兩岸政策獲得美方支持，台美關係也迅速提升。

不過這次九合一選舉，卻讓美國各大智庫和AIT「陰溝裡翻了船」，據了解，美方在選前信心滿滿，認為國民黨在六都裡只會拿下新北市，未料台中市和高雄市會被翻轉，更低估了「韓流」效應，導致選前預判與實際結果落差太大，讓美方不得不積極檢討並修補在台灣政壇「缺了的一角」。

當然，這不只是美方的一頭熱，只要是有心到中央執政的政治人物，都想獲得美方在國際上和政策上的支持，尤其陸美貿易大戰後，台灣對美更形重要，國內政治人物積極訪美建立互信，就是要把握當前情勢，取得先機，以圖來日。

(中國時報)