僑胞嘆民不聊生 盼韓帶來活水

2018年12月31日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

僑界看好韓，他讓人想起經濟起飛的台灣。圖為韓國瑜競選時受到民眾熱烈歡迎，衝上前拉扯，讓他差點站不穩。（本報資料照片）

國民黨不分區立委徐榛蔚當選花蓮縣長，所留名額由前僑務委員童惠珍遞補。國民黨在2016立委選舉大敗，童惠珍在不分區及僑委立委名單上排名第15名，至今才遞補上。童惠珍接受本報專訪時感嘆，在民進黨執政這3年，僑界聲音完全從國會消失，僑界對這幾年的台灣政局很失望，但現在對高雄市長韓國瑜相當期待。

童惠珍表示，僑界都感慨，台灣經歷過經濟起飛時期，中小企業就算一句英文都不太會，也是一卡皮箱出國搶訂單，過去大家有錢賺，如今政府搞兩岸緊縮、法規卡死企業發展，原本是快樂土地，竟變成「民不聊生」，許多僑胞都感嘆為何台灣變成如此。

童惠珍直指，這幾年台灣政壇最大的問題就是「怕被罵」，政治人物和公務員都抱持「多做不如少做，少做不如不做」的心態，這種心態瀰漫全台。如今出現一個韓國瑜，敢講敢做，說錯話就修正，把歡樂與活力帶到高雄，大家很期待。

有人質疑韓國瑜的就職典禮花太多錢，童惠珍則認為，就職典禮就像一場嘉年華，台灣現在就是「悶經濟」，做什麼事都很悶，大陸的官員已經在看未來，台灣的官員則習慣不作為，韓國瑜帶給台灣人很多歡樂跟點子，經濟本來就是活動的，韓的風格才能帶起拚經濟的氛圍。

「本來這片土地上的人民都開開心心的！」童惠珍認為，政府的法規太嚴格，政策應該要鬆綁，現在政府心態都是「防堵」，擔心陸資別有用心，因為這樣才讓經濟發展停滯，政府政策應該要越走越開放，才能順應國際趨勢。

童惠珍指出，留才與攬才更是重要，國內低薪環境讓青年出走，還要期待人家會留下來？政府應該要為青年提供好的就業環境，讓國內外人才覺得台灣有發展，他們才願意來。

她認為，過去3年，國會完全沒有僑界的聲音，僑界與台灣的距離越來越遠，她期許自己成為僑界在台灣的代言人，預計舉辦多場活動，連結僑界與台灣，增進彼此了解與感情。

(中國時報)