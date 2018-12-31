為救國團請命 海外僑社盼「愛要留住」

2018年12月31日 04:10 中國時報 季節 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

救國團表示，在2015年以前，救國團每年承辦僑委會海外華裔青少年交流活動，服務人次約1300人，獲得政府與僑界極高認同。但至2018年，救國團海外華裔交流營隊只剩下英語服務營、菲律賓華語文研習班和菲律賓觀摩團，服務人次銳減至700多人，海外團友會呼籲政府，「愛要留住，公益要傳下去」。

救國團在1968年起，就開始承辦僑委會的海外青年返國研習團。身為第一代移民，救國團美國舊金山團友會劉天魁會長曾感慨地說，看到第二代的青年人參加救國團活動，回到僑居地之後，跟父母親講話時說國語的次數也增加許多，「那是多麼的不容易！多麼的令父母親高興！」

不過2016年民進黨全面執政，意識形態成為施政最大考量，救國團無辜淪為政府的「政治提款機」，數十年基礎慘遭犧牲；2018年8月7日，救國團被黨產會宣告為國民黨附隨組織，自此各項活動經費都必須經過黨產會同意，並於3個月前提出申請方能支出，由於押標金及履保金動支困難，嚴重影響救國團為僑務服務的機會，引爆僑界高度不滿情緒，陸續有菲律賓團友會、歐洲中山學會、休士頓團友會發出譴責，更串連全球海外團友會發起抗議行動，並呼籲「愛要留住，公益要傳下去」。

在婦聯會方面，婦聯會服務組組長彭再普指出，婦聯會原有16個海外分會，但黨產會認為婦聯會在海外藏著大量有問題的資產，儘管所有海外分會都把例年財務報表回報，黨產會還是不相信，在黨產會施壓下，海外分會已全面停會。婦聯會副祕書長汲宇荷表示，婦聯會自成立以來就與許多國際婦女組織密切連繫，包括國際婦女理事會、國際崇她社、世界基督教女青年會等，並積極推動我國婦女的國際參與，提高我國婦女在國際上的能見度。

又如大華府分會長年在華盛頓舉辦龍舟競賽，但現在已被迫停辦，由當地館處接手。婦聯會主委雷倩也說，之前印尼遭遇嚴重火山噴發、海嘯襲擊時，婦聯會提出捐款協助重建的申請，12月22日印尼再度碰上海嘯，婦聯會向黨產會申請動支捐助案至今仍未核准。

(中國時報)