民進黨自斷臂膀 威脅我外交

2018年12月31日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨執政後成立黨產會，先後認定婦聯會、救國團等民間團體是國民黨附隨組織，國民黨立委童惠珍表示，在僑界看來，實在難以置信，民進黨竟對為台灣有貢獻的民間組織開鍘，簡直是自斷臂膀，威脅我外交。

童惠珍指出，所有駐外大使、代表夫人，都是婦聯會當然會長，婦聯會是受國際認可的民間團體，與許多國際婦女團體都有聯繫，是中華民國外交相當重要的幫手。如今黨產會讓婦聯會關門，退還僑界熱心捐款，讓僑界很難過。

以救國團來說，僑胞為了強化僑界下一代與中華民國的連結，寒暑假與救國團合作，送僑居地的孩子回台灣學中文，或是返台擔任英語志工，未料黨產會搞清算鬥爭，抹黑救國團長久以來對國家的貢獻。

軍公教年金改革同樣也讓僑胞看不下去，童惠珍說，在美國或是其他國家，對為國家付出的軍人是非常尊重，但民進黨竟然透過媒體抹黑軍公教，把他們為國奉獻的榮譽感都抹煞了。

她也提到，黨產會封殺中山獎學金相當過分，黨產會認定中山獎學金是國民黨用來培養職業學生，這理由實在可笑，從來沒規定過中山獎學金要加入國民黨，先不提現在還有沒有學生吃這套，民進黨前主席許信良也領過，為何沒有人質疑許信良？

童惠珍很無奈，無論婦聯會、救國團、中山獎學金，都是出於好意，要為中華民國外交還有台灣的學生盡一份力，結果最後都被黨產會誣衊為「附隨組織」，讓他們停止運作的代價，就是犧牲中華民國外交跟台灣學生的權益。

(中國時報)