缺國際關係 台灣出口陷困境

2018年12月31日 04:10 中國時報 王莫昀 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

日本領軍11國簽署的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）昨生效，一個占全球國內生產毛額13％、擁有逾5億人口的新經濟圈正式誕生。面對區域經貿組織陸續成立生效，台灣始終走不進去，工總直言，政府近來頻向台商招手，爭取返鄉投資，惟業者回台設廠，不但面臨之前所提的5缺難題，還有十分關鍵的第6缺，即缺國際關係，少了進入他國市場的租稅優惠，貨品銷不出去，此將嚴重影響業者投資意願。

5缺加1缺 台灣走不出去

外交部昨發布新聞稿表示，我國樂見CPTPP的生效，並呼籲在馬來西亞、汶萊、智利及祕魯等國完成國內批准程序後，CPTPP得以早日開始接受包括台灣在內的新成員加入。

日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳洲等6國，在CPTPP正式生效後，將調降區域內農產品與工業品等關稅。「我真的很憂心！」三三會理事長許勝雄指出，台灣是以出口為導向的國家，但與他國簽署FTA等、具關稅減免優惠的出口貨品占總出口額僅9.3％，遠低於韓國的38％、越南的83％，與新加坡的87.7％，這也是為什麼韓國貨物在國際間相對具有優勢，越南近年來更因此吸引許多外商前往投資，藉由當地關稅優勢，將產品銷往全球其他角落。

無關稅優惠 造成惡性循環

許勝雄說，台灣沒有辦法加入CPTPP，企業在選擇新的生產供應地時，就會從租稅競爭力的角度去思考，這也意味企業無法在台大力擴充，不利國內就業及薪資的提升，產生惡性循環。

工總祕書長蔡練生表示，如不能參與CPTPP等多邊區域組織，廣簽FTA等，就代表台商要比競爭對手負擔較高關稅，讓台灣產品不論南向、跨足其他國際市場，都難以取得公平競爭機會。

改善兩岸關係 為當務之急

蔡練生表示，目前台灣要加入檯面上的多邊經貿組織都有困難，這令業界非常關切，要解決眼前困境，當務之急是政府應盡快改善兩岸關係。

蔡練生直言，台灣是以製造出口為導向的國家，不過許多產業已進入微利時代，如出口要負擔5％至10％的關稅，就很難競爭，除非高值化，否則不論去東南亞、中國大陸，或其他地方，都將面對進口關稅較高問題，這也是目前業界十分著急的地方。

(中國時報)