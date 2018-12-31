嚴德發穩健內斂 留任無懸念

2018年12月31日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／專題報導 ／專題報導

無論行政院長是否異動，內閣改組勢在必行，唯相對於政壇人事紛擾，國軍高階人事相當穩定，國防部長嚴德發自2月底上任，風格內斂，深受蔡英文總統信任，一般預料，內閣人事改組，嚴德發會留任。

蔡英文總統在嚴德發接國防部長前，破例先讓他當國安會祕書長，由於祕書長這個職位，蔡、嚴兩人互動頗多，嚴德發因而受到蔡的高度信任，是軍人在蔡總統面前最能講上話的一位。一位軍方人士舉例說，以嚴德發與參謀總長李喜明為例，兩人都受蔡信任，但嚴在蔡前說的話，有8分重量，李則是2分。

嚴德發領導風格，雖沒有前兩任陸軍部長高華柱與湯曜明的強勢與霸氣，但作風穩紮穩打，在蔡英文民調最低之際，軍中安定益形重要。軍中內部認為這波內閣人事嚴德發留任，應無懸念。

至於上將人事方面，參謀總長李喜明於明年6月屆齡退役，接任人選，按經歷應是國防部副部長空軍出身的沈一鳴，但海軍司令黃曙光推動潛艦國造案，立了大功，也深受肯定，是否直接跳升總長，值得觀察。

最近軍中甚至有一說，黃曙光有可能打破慣例，直接升任部長，以利接續推動潛艦案，不過，此說一來無前例，再者，蔡英文中意的海軍司令接班人選劉志斌中將，前天才剛升海軍副司令，還需要時間過渡，考量繼任人選等因素，黃曙光近期異動的可能性非常低。

不過，上將人事方面，三軍大學校長吳萬教到任已超過3年，隨時都有可能異動，接任人選以升1個陸軍將領最有可能。

目前國軍8個上將中，空軍有3人，陸軍與海軍各2人，中正理工1人，在部長是陸軍出身的情況下，陸軍若有3位上將，相當合理。

此外，蔡英文上任後，將文人擔任軍政副部長的職位，調整成軍文職通用後，未再任用文人副部長。因此，除了國安會副祕書長陳文政外，蔡政府任內沒有培養任何國防高階人才，這波內閣改組是否會在國防部派位文人副部長，也值得觀察。

(中國時報)