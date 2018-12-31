軍事首長小軍談 獨見總統成歷史

2018年12月31日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／專題報導 ／專題報導

從李登輝前總統起，三軍統帥每周會固定接見國防部長，軍中稱之為小軍談。小軍談，多半是總統與部長1對1談話，有時則是總統召喚部長與參謀總長一起見，1對2的談話。不過，蔡英文總統在小軍談運作一段時間後，改變做法，帶著國安會首長參加，換言之，現在國防部長已經無法在小軍談中，單獨與蔡英文報告軍務。

據了解，李、扁、馬的小軍談做法是，每周單獨見部長，有時是同時見部長與總長，但都是總統1人見。蔡英文一開始也是，後改變為帶著國安會祕書長與副祕書長3人，一起聽部長的報告。軍中人士說，部長與總統，1對1報告事情，以及1對3報告事情，有所不同。

此外，蔡英文上任後，一度取消每月舉行的大軍談，後雖恢復，但也有所調整，每次參與成員並非固定，如此，參加大軍談的成員會先經過過濾與篩選，蔡英文聽到的意見，未必是全面。

事實上，身為第1位女性的三軍統帥，蔡英文如何深入掌握軍務，一直令人好奇。以往三軍統帥接觸軍務或討論政策，均是透過所謂大軍談與小軍談方式。大軍談定期1個月1次，由軍方提報議題，參加成員包括軍方、行政院、國安會與國安局等單位，多達20餘人；小軍談則是1周1次，部長單獨向總統報告，參謀總長則1個月參加1次。

蔡英文上任之初，將本來1個月1次的軍事會談 (大軍談)，調整改變成「中型」國防會談，一次約5到12人參加，國防部長與參謀總長是當然成員，其餘參與成員視議題而定。後又恢復大軍談，但參加成員並非固定，與李扁馬等政府時期仍略有不同。

事實上，蔡政府曾一度考慮廢止大軍談，唯軍中人士多認為，大軍談不宜廢，一來大軍談報告較詳細完整，更重要的是總統須做出裁示，留下會議紀綠，成為國防部執行重大建軍政策的命令依據，因此，大軍談可不必按月開，但不宜廢除，蔡英文因而決定恢復大軍談。

(中國時報)