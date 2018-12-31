國軍元旦短片 自行音樂創作

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中國時報
／台北報導

中華民國108年即將到來，國防部推出由《軍聞社》製作的元旦形象影片「突破自己，創造無限可能」，除特別挑選陸、海、空3位國軍官兵受訪，《軍聞社》更首度嘗試自行創作影片音樂，全片盼表達國軍官兵從山巔到海濱、從白天到黑夜，專注在每項細節，在保家衛國的工作上成就完美，綻放自己舞台的光芒。

國防部30日在臉書推出元旦短片，指出超越現在、實現夢想、享受犧牲、成就大愛，國軍努力積極向上，不是為讓別人欣羨，而是要站高處看見更遼闊世界。

國防部說，每分每秒、日出日落，都有國軍弟兄姐妹在每一個角落，晝夜不懈捍衛疆土，為的是讓國人安心，讓社會繁榮、國家富強；民國108年，國軍再度許下新年新願望，「一起努力，突破自己，創造無限可能！」

此次影片挑選3位國軍官兵受訪，分別為陸軍601旅保修廠士官長李偉聚、海軍銘傳軍艦士官長曾坤宏、空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行員中尉郭文靜；其中，李偉聚及曾坤宏二位士官長，皆是當初赴美接裝的種子教官，而郭文靜中尉更是首位女兵成為飛行軍官的經國號戰機飛行員。

為這支形象影片，擔綱譜曲的呂尚俞中尉表示，前奏與結尾使用相同音樂來製作，主要是呼應新年有始有終的傳承，同時為使配樂聽起來更加生動，特別加入管弦樂的元素，以增加整體配樂的完整度與厚度，凸顯國軍官兵辛勤訓練與認真付出的努力。

(中國時報)

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