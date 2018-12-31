賴揆低調6桌娶媳 盼明年抱孫

賴清德長子賴廷與娶妻，妻子陳筱依是美國念書時的研究夥伴。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

行政院長賴清德長子賴廷與30日娶妻，新娘陳筱依是他在美國念書時的研究夥伴，雙方在台南晶英酒店宴請賓客，賴清德稱尊重長子意願，一切低調未大肆宴客，許多親友皆不知情。

蔡英文總統才剛公開慰留賴清德續任行政院長，賴清德30日暫時放下繁忙公務，回台南住家完成大兒子賴廷與結婚的人生大事，並笑稱希望明年就可以抱金孫。

據了解，賴廷與目前還在美國攻讀博士學位，新娘陳筱依是他在學校的研究夥伴，兩人是在學校做研究時認識，彼此學習領域很相近，感情也很要好，婚後就會回美國。

賴廷與一早從家裡出發到台南晶英酒店迎娶美嬌娘，在飯店內闖關時被伴娘攔阻，被問到準備好了沒？他信心十足說「準備好了」，隨後花20分鐘完成闖關。

新娘坐上禮車回到賴家，過程遵循古禮，包括媒婆幫忙用竹篩遮陽，新娘丟扇子，還有過門踩瓦片等傳統娶親儀式。

賴清德一早笑容滿面走出家門，面對外界祝賀，他笑得合不攏嘴。由於男方僅宴客6桌，很多親友事先都不知情，消息曝光後，賴清德說，手機接獲許多人滿滿祝福的簡訊，多數抱怨沒收到喜帖，他也感到非常抱歉，解釋基於孩子想低調結婚的想法，他也予以尊重，親友都表示可以理解。

賴家低調宴客，政壇出席婚禮的沒幾個人，賴清德民間好友康銀壽受邀到賴家祝賀。他說，賴清德整天心情都很好，回想到30多年前的往事，也很期待自己可以趕快「當阿公」。

(中國時報)

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