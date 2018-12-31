連3跌 汽油降0.9元 柴油降1元

2018年12月31日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

石化市場利空未除，國際油價走跌，國內油價連三降，汽油每公升調降0.9元，柴油每公升降1元，調整後，中油95無鉛汽油每公升26元，創逾1年3個月新低，較10月1日高點每公升31.5元大降4.5元，開車族加滿油箱，將可便宜225元，相當於買兩個雞腿便當還有找。受到液化石油氣國際合約（CP）價格下跌以及國際油價下挫，1月桶裝瓦斯價格也可望連3降，每公斤降逾1元，來到近1年5個月來低點。

加滿油箱 便宜225元

台塑石化表示，美國政府關門、耶誕檔期零售創新高，以及股市跌深反彈，再加上美產油商產量仍居高檔，在石油市場利空未除下，促使國際油價震盪下跌。

因應國價油價走勢，中油、台塑化自今日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.9元及柴油價格每公升1.0元，調整後，中油零售92無鉛汽油每公升24.5元、95無鉛汽油每公升26.0元、98無鉛汽油每公升28.0元、超級柴油每公升22.2元。

另受到液化石油氣國際合約（CP）價格下跌以及12月份國際油價持續走跌影響，依公式推做，元月桶裝瓦斯價格可能每公近調降逾1元，以小吃店平均每月用15桶20公斤桶裝瓦斯計算，估計將可月省逾300元，小家庭月用2桶估計，也可減少支出逾40元。不過，今年中油吸收逾百億漲幅的天然氣，元月將再度調升，每度調升2.99％，約0.41元。

桶裝瓦斯 每戶省40元

展望後市，元大投信期貨信託部表示，市場對2019年仍可能供過於求的疑慮還在，但因跌幅已深，有利多消息出現時，反彈力道強勁，預期近期國際原油價格震盪幅度應不小。

(中國時報)